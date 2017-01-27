Столкновение: Капелло и Кройф

Фабио Капелло проиграл Йохану Кройфу в схватке за Кубок чемпионов, чтобы жестоко отомстить 20 лет спустя. «Соккер.ру» раскрывает историю чудесного соперничества.

История экс-наставника сборной России Фабио Капелло и одного из лучших игроков в истории футбола Йохана Кройфа уникальна тем, что они встречались в решающей схватке за главный европейский клубный трофей и в качестве футболистов, и в качестве тренеров. В этом невероятном по драматургии личном соперничестве замешаны четыре клуба, а главные события разделены пропастью в 20 лет.

Первое знаковое столкновение. «Аякс» и Кройф – истинные гегемоны

30 мая 1973 года, Белград. Финал Кубка чемпионов «Аякс» - «Ювентус» - 1:0

Гол: Джонни Реп 4.

Предыстория. В начале 70-х «Аякс» доминировал на европейской арене, в 1971-м и 1972-м амстердамский клуб уже завоевывал Кубок чемпионов, таким образом, встреча против «Ювентуса» была возможностью в третий раз подряд официально стать сильнейшим клубом Старого Света. «Аякс» по пути в финал лихо разделался с «Баварией» и «Реалом», а вот у «Ювентуса» возникали проблемы с менее именитыми соперниками вроде венгерского «Уйпешта» и неожиданного английского чемпиона «Дерби Каунти». Есть немало свидетельств того, что «Старая Синьора» добралась до финала не без темных махинаций своего генерального директора Итало Аллоди.

Какими были наши герои? Капелло было 26 лет, он успел поиграть в Серии A за СПАЛ и «Рому», четырьмя годами ранее перешел в «Ювентус» с помощью интриг того же Аллоди, чем вызвал волнения в Риме. Фабио считался сильным футболистом в Италии со светлой головой, но не был звездой европейского масштаба, в отличие от своего соперника Кройфа, которому тоже было 26 лет на момент встречи, хотя Йохан на 10 месяцев младше. Голландец выиграл два предыдущих финала Кубка чемпионов с «Аяксом», сделав дубль в ворота «Интера» годом раньше, а в 1971 году он удостоился «Золотого мяча». Одним словом, в тот вечер сложно было предположить, что проказница история высечет искру именно по линии Капелло – Кройф.

События на поле. Несмотря на минимальное преимущество в счете и гол в дебюте, «Аякс» натурально разорвал «Ювентус» в тот вечер. Почти 100 тысяч зрителей на стадионе в Белграде увидели торжество тотального футбола, но не досчитались голов. Причиной тому неаккуратность амстердамцев в решающих стадиях атак и Дино Дзофф, который был единственным футболистом «Старой Синьоры», покинувшим поле с высоко поднятой головой. Фабио Капелло, Джузеппе Фурино и Франко Каузио, выступавшие в средней линии, испытали на себе всю мощь «Аякса» и были сметены несравненным Кройфом и его партнерами.

Реакция. «Ювентус» проиграл по всем статьям, все это понимали – футболисты, тренеры и лично Капелло. Но гордость тогда была слишком велика, чтобы признать свое бессилие, но спустя 25 лет дон Фабио скажет: «Аякс» был командой совершенного иного уровня, настолько высокого, что мы ничего не могли поделать». Правда, на эти слова Капелло отважится после второго столкновения с Кройфом, которое изменило не только его тренерский статус, но и самосознание.

Второе знаковое столкновение. Жестокая месть Капелло

18 мая 1994 года, Афины. Финал Кубка чемпионов «Милан» - «Барселона» - 4:0

Голы: Массаро 22, 45+2; Савичевич 47; Десайи 58.

Наши герои. Им по 47. Капелло после «Ювентуса» поиграл в «Милане» и завершил карьеру в 1979-м, но только через дюжину лет полноценно начал тренерский путь, возглавив тех же «россонери» после щедрой на успехи эпохи Сакки. Кройф играл в футбол дольше, до 37-ми, а вскоре начал добиваться успехов на тренерском мостике. Снова Йохан подходил к соперничеству с Фабио более успешным и титулованным. Да, итальянец выигрывал с «Миланом» Скудетто за Скудетто, но голландец на заре 90-х тоже доминировал с «Барселоной» в Испании, а в качестве бонуса у него были европейские трофеи: Кубок чемпионов, два Кубка Кубков, Суперкубок УЕФА.

Накануне столкновения. Накануне финала информационное пространство взорвало интервью Кройфа, в котором он раскритиковал «Милан» за сухой, некрасивый, антифутбольный стиль игры. Йохан был слишком высокомерен в своих оценках, причем, судя по дальнейшим событиям, искренне считал, что «Барселона» должна разрывать итальянцев одной левой. Капелло действительно был идейным антиподом Кройфа, но тогда Фабио мастерски распорядился сложившейся ситуацией. Перед игрой в раздевалке он показал своим футболистам скандальную публикацию и сказал короткую речь: «Вы все поняли? Если у вас есть яйца, если вы мужчины, то не имеете права проиграть сегодня. А теперь – вперед!»

События на поле. «Барселона» считалась очевидным фаворитом финала в Афинах, но «Милан» в тот вечер был в огне. Подопечные Капелло уничтожили звездную дружину Кройфа с Куманом, Гвардиолой, Ромарио и Стоичковым. Это была великая победа и сладкая месть дона Фабио с 21-летней выдержкой. Итальянец – реваншист по натуре, для него действительно было важно переиграть Кройфа.

Последствия. Никто не отказался от своих футбольных убеждений, пусть в одном конкретном матче Капелло и доказал Кройфу свою правоту. Но в действительности для Йохана и той замечательной «Барселоны», называемой «дрим-тим», разгром в финале ЛЧ стал началом конца: голландец через два года завершил тренерскую карьеру, а «Барса» вновь возвысится только в новом веке, когда бразды правления примет последователь Йохана и футболист той команды – Хосеп Гвардиола. Что касается Капелло, то на протяжении следующих 20 лет он считался одним из самых авторитетных тренеров в мире, но одерживал победы исключительно в национальных чемпионатах. Сейчас же можно признать, что пик тренерской карьеры Фабио пришелся именно на тот вечер в Афинах, когда он взял реванш у Йохана Кройфа.

Несостоявшееся продолжение. Соперничество Капелло и Кройфа могло обрести самое красочное продолжение, если бы Фабио поторопился, а Йохан не спешил… Досадно, что они разминулись: 18 мая 1996 Кройф ушел из «Барселоны» и завершил тренерскую карьеру, а 20 мая было объявлено о назначении Капелло главным тренером мадридского «Реала».

Кройф о работе Капелло со сборной Англии: «Англичане истосковались по зрелищному футболу, но Фабио не тот человек, который позволит показывать спектакли. Англичан теперь интересует только результат, в этом они стали похожи на итальянцев».

Капелло о Кройфе: «Кройф был лучшим футболистом в истории европейского футбола. Он заново изобрел футбол и был настоящим лидером на поле».