Вместо Траоре. Кто спасет ЦСКА в атаке?

Появился Чалов, вернулись Витиньо и Оланаре, но пока не уехал Траоре – «Соккер.ру» после трансфера нигерийца Аарона выбирает нового Думбия для армейцев.

Где Оланаре был после ухода из ЦСКА?

Пережил успешную операцию в Германии, восстанавливался, набирал форму. С Оланаре знакомиться не нужно. Вы его видели в футболке ЦСКА менее года тому назад. Последний матч сыграл против «Зенита» в финале Кубка России и даже сравнял счет. Но у соперника смог забить не только Халк, позже уехавший в Китай, где неплохо играл несколько лет и забивал мячи сам Аарон. А у армейцев после травмы Оланаре не нашлось удачливого нападающего в финале, некому было спасти, случился разгром. А центральный форвард, который рассчитывал подписать полноценный контракт с московским ЦСКА, получил тройную травму – разрыв крестообразных связок, повреждение мениска и боковой связки колена.

Авторитетный спортивный врач Артем Дзюба после финала Кубка заявил: «Оланаре сам себя „замочил“ своим сальто». И нападающий не попал пальцем в небо. Во время кульбита травмы уже были. Отказ от замены Аарона после повреждения в дебюте матча с «Зенитом» не усугубил состояние, разорванное не сшить на одном желании и покое. Но те минуты, что нигериец с перемотанным коленом провел на поле, демонстрируют нечеловеческие физические возможности и низкий болевой порог. Вообще, только дилетант может сравнивать Оланаре с Траоре хотя бы по одному параметру, важному для футбола. Не нужно быть фанатом ЦСКА, чтобы сходу понять главную разницу.

Один не хочет играть за армейцев, второй всегда старался, дрался и просился обратно в команду. Но Гинер занял расчетливую позицию – контракт только в случае удачной операции. В армейском клубе в новых финансовых реалиях стали считать деньги еще внимательнее и с учетом, что надо планомерно гасить кредиты, взятые на постройку стадиона. Одним словом, Оланаре оказался лишним в заявке на время, хотя за его состоянием следили и с агентом Аттой Анеке общались. Тем более, у Аарона есть плюсы, кроме пройденного этапа адаптации к РФПЛ, Москве и коллективу, где весной прошлого года тоже работал Ганчаренко. Наставник знает новичка – ценная деталь, но не единственная.

Преимущества и слабости Аарона

В ЦСКА провели не просто внимательное медицинское обследование, но сделали несколько углубленных экзаменов. И поняли, что молодой парень – двадцать два года, успешно пережил разрыв «крестов». Такие травмы не всех оставляют в покое, но между Данни и Оланаре даже визуально заметна разница в физике, поэтому переносить чужой опыт на нигерийца было бы странно. Сейчас в ЦСКА знают, кого подписывают и зачем. Аарон играл в Норвегии и шутил, что после этого ему российская погода не страшна. Настолько понравилось в составе армейцев, что Оланаре несколько раз говорил о желании вернуться именно к москвичам. И в похвальной привязанности напоминает Квинси Промеса – лидера «Спартака».

Желание играть в РФПЛ – большой плюс. Китайский контракт новичка не сильно интересовал. Да и бывшему клубу «Гуанчжоу Фули» форвард не нужен, ведь за них играет один из самых результативных футболистов Суперлиги, атакующий хавбек и голеадор Захави. А вот ЦСКА крепкий, умеющий сыграть напористо, готовый выигрывать борьбу на втором этаже форвард пригодится. Также не стоит отрицать фактор доступности. Бабаеву удалось убедить китайцев отдать нападающего в статусе свободного агента, хотя оставался год до истечения контракта. Одновременно не нужно забывать, что в первых матчах за ЦСКА Аарон не был похож на огромного брата Думбия. Хотя позицию занимал не ту, что позже Траоре – разного формата футболисты.

Нигерийца в ЦСКА ведут с 2014-го года, изучили вдоль и поперек, разобрались с каждым минусом и оценили риски. Просмотрели вблизи, на тренировках, знают характер, повадки, привычки, оценили десятки параметров, которые фанатам или экспертам недоступны. Вряд ли после этого можно заявлять, что это провал селекции, популистская позиция. Да, Оланаре может промазать из хорошей позиции – видели в футболке ЦСКА. Определенно, отдает немного Зе Луишем первых матчей в России – стараний больше, чем холодного расчета и толковой школы. Но все видели, как спартаковец стал тактически главной фигурой в атаке Карреры. Оланаре – Зе Луиш для Ганчаренко? Возможно, хотя на самом деле в случае с нигерийцем нужно говорить про Эменике. Вот кого точно напоминает. И желанием принимать участие в стартовых фазах атак, и умением дышать здоровьем.

Траоре за бортом, но кто в основе?

Агент Траоре снова скажет, что виноваты плохие фанаты ЦСКА – у них и представителя счеты со времен жалоб Яя Туре. Создал народ высокому ивуайрицу плохую репутацию наветами, свистели зря. И злые СМИ неправильно описывали выдающийся футбол Траоре. Но есть один контраргумент в виде мнения. Бабаев заявил, что сомневаемся в возможностях Ласины выиграть конкуренцию у Оланаре, Чалова и Витиньо. Генеральный директор такое говорит только специально. Причем транслирует скорее общую позицию с главным тренером, чем личное мнение, не основанное на том, что уже понятно о ЦСКА Ганчаренко. Новый главный и старый второй тренер команды опробовал схему «3-5-2», но не забыл про тактику «4-2-3-1», которую в силу особенностей Вернблума всегда можно превратить в «4-1-4-1».

В атаке нужен не только юркий парень, поскольку получится слишком легковесно, а в РФПЛ нужно уметь толкаться и вести борьбу. Юный Чалов пока определяется с амплуа. Витиньо в Бразилии поиграл в центре атаки, не только вторым нападающим – уже два варианта. Впрочем, оба не позволяют затмить основной козырь Траоре, физическую мощь. И очевидно, что атлет Аарон может задвинуть Траоре на дальний план. И намекнуть Селюку, что хорошо бы найти Ласина новый клуб, не превращая неплохого нападающего, который не заиграл в ЦСКА, в Адебайора из Москвы. Даже если Панченко не получит возможность досрочно вернуться из «Динамо» - Бабаев заявил, что желание у нападающего имеется, но соседи хотят выкупить контракт, у армейцев достаточно разноплановых форвардов. В этом идея тренерского штаба – Оланаре дополняет Витиньо, Чалова и Тимура Жамалетдинова. Продавит, закроет навес. Аарон умнее как игрок, чем многим кажется.

ЦСКА собрал достойную линию атаки?

Обратите внимание, кто не подошел армейцам – левый вингер Джафар. Значит, не откажутся от футболиста такого формата в случае игры по схеме «4-1-4-1». Нужны подачи с флангов и широкий футбол? Не только. Даже если представить, что Миланов и Щенников конкурируют за место левого латераля, а Фернандес занимает правую бровку, то не нужно забывать об еще одной недостаче в атаке. Еременко нет, и в ближайшее время не будет. Даже если финский полузащитник вдруг выиграет апелляцию, докажет, что кто-то из близких, с кем контактировал физически, стал источником попадания в организм Романа наркотиков, у Ганчаренко остается проблема с плеймейкером. При этом вряд ли стоит разрывать связку Дзагоева и Вернблума в центре поля. Натхо сложно реанимировать, но можно попробовать. Ионов и Головин - варианты в полузащите и на краях, также не забывайте про Тошича справа.

А вот в центре атаки, как и на позиции под нападающим, теперь можно опробовать различных людей и выбрать оптимальное сочетание. У Ганчаренко есть то, чего не было у Слуцкого – роскошь выбора. И очевидно, что легионерская линия «Миланов, Витиньо, Тошич – Оланаре» может быть такой же полезной, как российское сочетание «Головин, Дзагоев, Ионов – Чалов», если окажется, что у Натхо хватает выносливости для возвращения и работы рядом с Вернблумом в центральном дуэте. После приезда двух знакомых людей – Витиньо и Оланаре, можно смело утверждать, что все люди для обновления атаки в заявке. Еще один человек впереди пригодится, поскольку Тошич и Ионов осенью не впечатляли, но Ганчаренко ни в одном из клубов не привык отталкиваться от своих кадровых желаний. Поэтому возвращение Оланаре, который не стал сходу новым Думбия, вписывается в привычную линию армейского повествования.

Как сказал Дзагоев: «ЦСКА будет выезжать на том, что есть, а есть немало». Например, обновленный козырь в виде нигерийского форварда. Джокер настолько большой, что в рукаве не спрячешь – физически и технически весенняя атака должна быть намного интереснее осенней. Молодые, зеленые, но шустрее одного пешехода. Чалову надо расти и забивать мячи. Оланаре соскучился по футболу, а желание левши было его главным плюсом. Кроме того, Витиньо наигрался в атаке, не растерянный бразильский вингер, как раньше. У армейцев не было ни одного подходящего команде форварда. Теперь есть трое. А Траоре лучше найти новый клуб, чем мариновать. И Ганчаренко сделал тренерский выбор, поставил на Аарона. Причем забавно, что многие смотрят на его антропометрию и не замечают, как часто при Слуцком – человеке, который тактически не рисковал, Оланаре играл глубоко, обводил, цеплялся за мяч, работал в центре поля. Нигерийца ошибочно представлять столбом, который торчит в центре штрафной и ждет мяч. Живости и напористости не хватало со времен Муса и Думбия. Оланаре, в отличие от многих форвардов, которых рассматривал ЦСКА, может удивить игровой ролью.