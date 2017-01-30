Голы-фантомы. Были или не были?

Судьи жестоко обидели «Барселону», не обратив внимания на забитый гол Альбы в ворота «Бетиса». «Соккер.ру» напоминает о знаменитых голах-призраках.

Чемпионат Испании 2016/2017. «Бетис» - «Барселона» - 1:1

Гол-фантом: Жорди Альба («Барселона») на 76-й минуте при счете 1:0 в пользу «Бетиса»

Испанские клубы крепко заткнули англичан за пояс на европейской арене, однако представители АПЛ могут похвастаться тем, что у них в чемпионате больше не возникает спорных ситуаций из-за взятий ворот благодаря автоматической системе определения голов. Логично, что после воскресной битвы на «Бенито Вильямарин» загремели призывы внедрить такого полезного помощника судьи и в Испании, ведь буквально в течение пары минут возникло два эпизода, когда мяч останавливал движение близ линии ворот «Бетиса». Как показали повторы, в первом случае – уже за линией, у Альбы отобрали чистый забитый мяч, а «Барселона» могла дожать хозяев в оставшееся время и вырвать победу. Во втором моменте мяч после удара Неймара был остановлен вовремя. Эрнандес Эрнандес в каждом из случаев остался в стороне. А можете представить такой апофеоз абсурда: не засчитанный чистый гол Альбы и характерный жест судьи на центр после попытки Неймара, которая на самом деле не увенчалась успехом? Могло ведь и такое случиться. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас был краток, комментируя возможность появления в Испании системы автоматической фиксации голов: «Она слишком дорого стоит». В этом месте болельщики «Барселоны» обязательно должны вспомнить, что старый негодник Тебас – «мадридиста» со стажем.

Момент на видео – с 10:41

Чемпионат мира 1966. Финал. Англия – Германия – 4:2

Гол-фантом: Джеффри Херст (Англия) на 101-й минуте сделал счет 3:2

Cамый спорный гол в истории футбола. Ключевую роль сыграл советский судья, работавший в финальном матче на линии, Тофик Бахрамов, которого немцы подозревают в необъективности. В своей автобиографии Бахрамов дал весьма странное объяснение – мол, не видел мяча за линией ворот, но посчитал, что он отскочил в землю не от перекладины, а от сетки. Существует также легенда, что незадолго до смерти Тофика спросили об этом голе еще раз, на что он недвусмысленно ответил: «Сталинград». С одной стороны, не стоит полностью исключать нелюбовь Бахрамова к немцам – у каждого жителя СССР его поколения на то имелись причины, однако эпизод настолько сложный, что даже на видео можно при желании увидеть две разные версии случившегося. В 1996 год инженеры Оксфордского университета провели свое исследование, которое подтвердило, что большая часть мяча побывала за линией, но этого недостаточно для гола, ведь 6 сантиментров все еще цеплялись за спасительной для сборной ФРГ черту. Судите сами: возможно ли было рассмотреть эти 6 сантиметров в динамике, даже находясь в 10 метрах от эпизода, а не в 40, как Бахрамов?

Чемпионат мира 2010. 1/8. Германия – Англия – 4:1

Гол-фантом: Фрэнк Лэмпард (Англия) на 38-й минуте при счете 2:1 в пользу Германии

Судьба вернула «Трем львам» должок спустя много лет. За чемпионство дедов расплатились внуки, тоже на чемпионате мира и тоже в матче с Германией. В матче плей-офф англичане под руководством Фабио Капелло дважды пропустили от немцев в первом тайме, но в течение каких-то двух минут смогли сравнять счет. Правда, на табло отразился только гол Апсона, а вот мяч Лэмпарда судейская бригада во главе с Хорхе Ларриондой проморгала. В итоге, все закончилось разгромом, а ведь все могло сложиться иначе, стань счет 2:2 к перерыву.

Товарищеский матч. 1973 год. Италия – Бразилия – 2:0

Гол-фантом: Фабио Капелло (Италия) на 76-й минуте сделал счет 2:0

В те годы назвать матч против Бразилии товарищеским можно было лишь условно: каждая сборная на планете мечтала обыграть «Селесао», не знавших поражений на протяжении трех с лишним лет. Особенные счеты с бразильцами были у «Скуадра Адзурры», проигравшей со счетом 1:4 в финале ЧМ-1970. Три года спустя итальянцы взяли реванш в Риме, а гол, прекративший борьбу за результат, был засчитан после удара Фабио Капелло.

Момент на видео – с 0:46

Чемпионат Европы 2012. Групповой этап. Англия – Украина – 1:0

Гол-фантом: Марко Девич (Украина) на 63-й минуте при счете 1:0 в пользу Англии

И все-таки у англичан положительный баланс с голами-призраками на крупных турнирах. Украинцам нужна была победа в заключительном матче группового этапа против Англии, и гол Марко Девича приближал хозяев Евро-2012 к вожделенному результату. Джон Терри выбивал мяч уже из-за линии ворот, но румынские арбитры под предводительством Виктора Кашшаи этого не заметили.

Чемпионат Германии 2013/2014. «Хоффенхайм» – «Байер» – 1:2

Гол-фантом: Штефан Кисслинг («Байер») на 70-й минуте сделал счет 2:0

Гол-фантом иного сорта, чем предыдущие. Обычно копья ломаются вокруг того, пересек мяч линию ворот или нет, а с Кисслингом и его этюдом все гораздо загадочнее: немецкий форвард не попал в ворота, но изменил счет на табло и вписал себя в протокол. Как такое возможно в XXI веке? Просто нужно внимательнее проверять сетку ворот на целостность. И, конечно, быть честнее, брать пример с поступков Игоря Нетто и Мирослава Клозе. Штефан видел, что промахнулся, успел расстроиться, а праздновать начал после того, как арбитр указал на центр.

Лига чемпионов 2004/2005. Полуфинал. «Ливерпуль» – «Челси» – 1:0

Гол-фантом: Луис Гарсия («Ливерпуль») на 4-й минуте сделал счет 1:0

Стамбульский финал затмил все остальные события того розыгрыша, однако стоит напомнить, как «Ливерпуль» пробрался в решающий матч. Исход английского противостояния в полуфинале решил один гол: после 0:0 на «Стэмфорд Бридж» мерсисайдцы выиграли дома благодаря раннему успеху Луиса Гарсии. Вот только был ли этот мяч забит на самом деле, или Галлас успел совершить спасение до того, как он полностью пересек линию ворот?

Момент на видео – с 0:28