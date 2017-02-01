Обращаться по «отчеству»

Пару дней назад обсуждали возможность перехода Ивановича в «Зенит», а уже сегодня на «Соккер.ру» оцениваем состоявшийся трансфер защитника с опытом выступлений в РФПЛ.

Красивое прощание с «Челси»

Прежде чем перейти к вопросам, актуальным в связи с переходом в «Зенит», хочется акцентировать внимание на красивом прощании Ивановича с «Челси» - вдруг кто-то пропустил? В прошедшую субботу «Синие» принимали на «Стэмфорд Бридж» клуб «Брентфорд» в рамка Кубка Англии. Между прочим, это не просто проходной матч с командой из низшего дивизиона, а Дерби Западного Лондона. Так вот, в клубе уже знали, что этот матч станет последним для Бранислава в синей футболке. Антонио Конте предоставил сербу возможность попрощаться с болельщиками, выпустив его на замену на 64 минуте. Через пять минут Иванович сделал счет 3:0, а еще немного времени спустя Бано заработал пенальти, с которого Батшуайи забил четвертый мяч. Не удивлюсь, если после такого яркого выступления Антонио Конте одолевал соблазн заблокировать трансфер сербского защитника.

Анкета новичка «Зенита»

Полное имя: Бранислав Иванович;

Гражданство: Сербия;

Возраст: 32 года (22 февраля 1984);

Антропометрия: 185 сантиметров, 91 килограмм;

Клубы: «Ремонт» (2001 - 2002), «Срем» (2002 – 2003), ОФК (2003 – 2006), «Локомотив» Москва (2006 – 2007), «Челси» (2008 – 2017).

Титулы:

С «Локомотивом» (1): Кубок России (2007).

С «Челси» (9): Чемпион Англии (2009/2010, 2014/2015), Кубок Англии (2008–2009, 2009–2010, 2011–2012), Кубок Футбольной Лиги (2015), Суперкубок Англии (2009), Лига чемпионов (2011/2012), Лига Европы (2012/2013).

Позиция: правый/центральный защитник.

Статистика Ивановича

«Локомотив»: 71 матч, 7 голов;

«Челси»: 376 матчей, 34 гола;

Сборная Сербии: 92 матча, 12 голов.

Бранислав в АПЛ текущего сезона

Матчей (в основе): 13 (7); минут: 584; голы: 0; результативные передачи: 0;

Желтые карточки: 2; красные карточки: 0.

Удары: 1.1; Передачи (точность): 50.9 (82.7%);

Отборы: 1.8; перехваты: 1.7; фолы: 1.2; выносы: 3.7; заблокированные удары/пасы/кроссы: 1.4.

Детали сделки

По разным данным, зарплата Ивановича в Санкт-Петербурге составит от 3.2 до 5 миллионов евро. Исходя из того, что Бранислав получал в Лондоне около 4 миллионов евро в год, и вряд ли согласился бы перебраться в Россию с понижением зарплаты, логичнее предположить оклад порядка 5 млн евро, либо очень внушительные бонусы к фиксированной части, хотя «Зенит» ведь умеет подписывать видных игроков за абсурдно малые деньги. В любом случае, точной информации относительно зарплаты футболиста нет, зато известно, что он подписал контракт по схеме «2.5 + 1», то есть при самом удачном стечении обстоятельств по нынешнему соглашению Бранислав может задержаться на берегах Невы до лета 2020 года, когда ему будет 36 лет. Другими словами, не исключено, что Иванович завершит карьеру в «Зенитe».

Трансферный «Зенит». Игра на понижение

Центральный, а не крайний

Нет никаких сомнений, что Иванович рассматривается Луческу именно как игрок центральной зоны обороны. Во-первых, потому что на флангах исполнителей и без того предостаточно: Жирков, Смольников, Анюков, Кришито, который часто играл в центре, Чернов, новички Цаллагов и Зуйков. Во-вторых, потому что центр обороны с уходом Эсекьеля Гарая перестал выглядеть монолитом. Речь не о каких-то грандиозных проблемах, но «Зенит» в основном выезжал на голом классе исполнителей – того же Кришито. Опыт – прекрасный подсказчик, а у Луческу его хоть отбавляй: крепкая защита должна быть построена вокруг столпа, лидера по игре и желательно по духу, который будет не только сам играть, но и управлять предпоследней линией. Ни Доменико, ни Нету, ни тем более Новосельцев на эту роль не тянут, а в Ломбертса румынский наставник не верит. Иванович нужен «Зениту» и Луческу в качестве центрального защитника, причем защитника ведущего, вокруг которого будет строиться оборона.

Вождь, рупор, командир

Иванович – это человек, который сможет построить защиту «Зениту» и быть ее тренером на футбольном поле. Мирча Луческу знает о том, как важно делегировать полномочия опытным игрокам на футбольном поле. В первой половине сезона он пытался возвести в величественный статус Миммо Кришито, но итальянская элегантность в сочетании с португальской беспечностью – не самая убедительная смесь в центре обороны. Кстати, высоки шансы, что Доменико продолжит играть в центре обороны, только уже на правах «второго пилота» под командованием Ивановича. Бранислав не нуждается в представлениях, поэтому его авторитет в команде вряд ли кто-то попытается оспорить, и очень удобно, что серб изъясняется и на русском, и на английском языке – следовательно, сможет найти подход к россиянам и легионерам. Бано вообще парень духовитый, так что у него есть все шансы стать важной фигурой не только на футбольном поле, но и в раздевалке, где он сможет сплотить команду, создать правильную атмосферу. Даже не исключаю, что речь о будущем капитане «Зенита», учитывая, что капитанскую повязку в последнее время носят легионеры, не слишком хорошо говорящие по-русски.

Зачем «Зениту» «подержанный» Иванович?

Не смотрите в паспорт!

Главный вопрос, который беспокоит и болельщиков «Зенита», и его недоброжелателей – возраст Ивановича. В феврале сербу исполнится 33 года. На самом деле, для центрального защитника это не является критическим возрастом, нам ли с ярким примером в лице Сергея Игнашевича не знать об этом? Имеют значение только два фактора – здоровье и мотивация. За девять лет в «Челси» у Бранислава не было серьезных травм, хронические болячки обошли его стороной, да и с желанием играть за «Зенит» в полную силу не должно возникнуть проблем. Иванович – профессионал, он не пафосный иностранец, который приехал доигрывать в Россию, знает, что в РФПЛ тоже нужно пахать. «Зенит» следует поздравить с очень мощным приобретением и поблагодарить за еще одну редкую нынче звезду для потускневшего в последние годы чемпионата. Конечно, в трансфере Бранислава есть риски – футбольные и финансовые, но какая сделка обходится без них?