Валерий Карпин. Весёлая азбука

Давненько не давал поводов вспомнить о себе один из любимейших персонажей на «Соккер.ру». Сегодня поздравляем Валерия Карпина с днем рождения и веселимся за его счет!

Асенсио. Марко – один из трех лучших игроков, которых тренировал Карпин, согласно его собственному мнению. Двое других – Квинси Овусу-Обейе и Айден МакГиди.

«Банбандир». Так Валерий Георгиевич величает тех, кто часто забивает.

Вокал. Карпин провел в Испании больше десяти лет, половину этого срока – в Стране Басков, где выступал за «Реал Сосьедад». Там он научился изъясняться на баскском языке и не стеснялся даже спеть на телевидении.

Грозный. Однажды «Спартак» без шансов проигрывал «Тереку» 0:2, а в перерыве в раздевалке вспыхнула драка между россиянами и легионерами, начавшаяся с конфликта между Парехой и Дмитрием Комбаровым. Карпин всех разнял и выгнал на поле, «Спартак» выиграл 4:2, а Валерий Георгиевич пообещал сделать драки в перерыве обязательными: «Ну, после такого вы должны драться каждый матч».

Денисов. После матча «Спартак» - «Зенит», в котором команда Карпина забила победный гол на 90-й минуте, Валерий Георгиевич едва не сцепился на бровке с полузащитником, который тоже славится крутым нравом. Впоследствии Карпин посоветовал Денисову «научиться проигрывать» и «иметь мозги».

«Ест детей». Подробности нужно спрашивать у фанатов «Зенита», которые являются исполнителями хита: «Карпин ест детей!»

Женщины. Карпин был женат дважды. От брака с первой супругой Светланой у него две дочери, в отношения с испанской актрисой Альбой Фернандес вмешался «Спартак» с жутким совмещением постов генерального директора и главного тренера. Пару месяцев назад стало известно, что Валерий Георгиевич ближайшим летом собирается узаконить отношения с 28-летней Дарьей Гордеевой, преподавательницей английского и эстонского языков из родного города Карпина, Нарвы.

Зидан. Авторитетов для Карпина не существовало никогда. «Зидан? Пусть оставляет свои титулы дома». Во время товарищеского матча со сборной Франции Валерий и Зинедин повздорили, и, как говорят, конфликт продолжился в подтрибунном помещении. В дело пошли кулаки, нынешнему тренеру «Реала» досталось от экс-наставника армавирского «Торпедо».

«Иииии?». В любой непонятной ситуации отвечайте так. Опционально можно добавлять «ну».

Кариока. Лучший! Любимый футболист Карпина-тренера. В России бразилец дал обет неулыбания и большинство передач отдавал назад, за что постоянно подвергался критике. Тем не менее, Валерий Георгиевич был непреклонен: «Кариока – лучший опорник». Рафаэль действительно оправдал доверие тренера. Но уже в Бразилии.

Леонид Арнольдович. Федун нелестно отозвался о периоде сотрудничества с Карпиным, назвав экс-тренера «Спартака» сбитым летчиком и посетовав на то, что 250 миллионов евро, потраченные на трансферы при Карпине, не принесли должной отдачи.

«Матч ТВ». Нынешний «клуб» сегодняшнего именинника. А если серьезно, то Валерий Георгиевич – самый интересный футбольный эксперт России, который не только знает свой предмет, но и делает каналу аудиторию.

Нижний Новгород. В этом городе случился один из апофеозов (по крайней мере, в творческом выражении) веры в Валеру!

Очки турнирные. Карпин не видел ничего утопического для «Спартака» в том, чтобы набрать 33 очка в 11-ти матчах.

Плевок. Однажды в матче чемпионата Испании между «Сельтой» и «Вальядолидом» у Валерия Карпина закончились аргументы в споре с Драганом Исаиловичем – футболисты цеплялись на протяжении всего матча, и россиянин не нашел ничего лучше, как оплевать назойливого оппонента. Судьи этот эпизод проморгали, но федерация постфактум отстранила Карпина от футбола на месяц, хотя он и не признавал своей вины.

Разговор с болельщиками. После разгромного поражения «Спартака» от «Порту» в Лиге Европы Карпин пошел в народ, и это было одно из самых запоминающихся публичных выступлений в российском футболе. В частности, стало известно, что «Фалькао к нам не поедет», а «Твенте» был с…ым, когда отгружал трешку «Зениту» с Бруну Алвешем и Данни.

Стрижка. Двенадцать лет Карпин носил длинные волосы, а в прошлом сентябре решился на смену имиджа и подстригся коротко.

Фото опубликовано Тина Канделаки (@tina_kandelaki) Сен 28 2016 в 5:02 PDT

Титул. В тренерской карьере Карпина он был только один – «Копа дель Соль».

Удаление. На счету Карпина одно из самых эпичных удалений в истории футбола. В составе «Реала Сосьедад» он играл против «Депортиво» на «Риасоре». В концовке матча, когда тренер решил заменить опытного полузащитника, счет был 2:2, что устраивало басков. Валерий Георгиевич решил потянуть время, но не учел, что уже имеет желтую карточку, а судья попался принципиальный. Россиянин получил второе предупреждение за неспортивное поведение, а замена так и не состоялась.

Фалькао. Тот, кто к нам не поедет. Ни при каких обстоятельствах. Валерий Карпин изобрел мем на все времена!

Хаби Алонсо. Многие не знают, но один из самых титулованных футболистов современности обязан своими победами Карпину, с которым на протяжении двух лет играл в «Реал Сосьедаде» и завоевывал серебро Ла Лиги. Российский футболист поделился каким-то секретом с молодым Хаби, и тот впоследствии стал чемпионом мира, по два раза выигрывал первенство Европы и Лигу чемпионов с «Ливерпулем» и «Реалом».

ЦСКА. Клуб, который Карпин никогда не возглавит. Сто раз об этом говорил. Потому что спартаковец, потому что это принципиальная позиция. Армейцы в этом месте должны добавить: «Да тебя никто и не позовет!»

Чемпионы мира. В 1999 году сборная России одержала невероятную победу на «Стад Де Франс» со счетом 3:2, обыграв французов, действующих чемпионов мира и будущих чемпионов Европы. Победный мяч забил Валерий Карпин.

Шалимов. Главный тренер «Краснодара», неплохо играл в футбол в «Спартаке» и в Италии. В основном знаменит тем, что родился с Карпиным в один день – 2 февраля 1969 года.

«Щенок». Стандартное обращение к молодым футболистам, не раз это слово из уст Карпина слышал Дзюба.

Эстония. Родина Карпина, в 2003-м году он даже получил эстонское гражданство, которое, по словам Валерия Георгиевича, досталось ему «по наследству» от деда, Николая Карпина, родившегося и жившего в Эстонии до 1939 года.

Ютуб. Там можно найти массу интересных роликов о Карпине, как документальных, так и пародий, вроде нашумевшего выступления на тему ненависти к неграм. Все это говорит о популярности.

Я. Здесь должно быть какое-нибудь мнение о себе любимом. Что ж, воспользуемся случаем и стравим Карпина-тренера и Карпина-игрока: «Пересматриваю какие-то старые матчи и не понимаю, как Олег Иванович Романцев меня не выгнал. Все делал неправильно. Ну, или не все. Или многое. Слишком многое. Если бы я был тренером „Спартака“ в тот момент, выгнал бы футболиста Карпина».