​Приобретение Гризманна станет ошибкой МЮ?

«Соккер.ру» согласен, что у Моуриньо есть причины интересоваться контрактом Антуана, но важно найти ему место. Тонкий французский футболист заиграет в Манчестере?

Как Гризманн играет в новом сезоне?

Авторитетные издания из Британии говорят о завершении переговоров по личному контракту с МЮ. Поэтому вряд ли стоит обсуждать необходимость трансфера. Решено, Гризманн едет в Моуриньо. И не так давно нападающий напоминал, что его любимый тренерский стиль – жесткий. Антуан любит интенсивные тренировки. Как смотрится на поле? Прилично, живенько, в меру результативно, хотя это не лучший сезон «матрасников» и самого Гризманна, на Евро-16 играл ярче. Но Антуан - лучший снайпер «Атлетико» в Ла Лиге, забил восемь мячей. Делит первое место по голевым передачам - четыре, а его два мяча в ЛЧ, к сожалению, в России видели – против «Ростова».

Гризманн всегда был футболистом, которого тактически поймать сложно, Бердыев подтвердит. Вроде бы просто играет, но выныривает из ниоткуда. Тактическую загадочность не растерял. Теперь Антуан не второй форвард рядом с Торресом, ведь в основе у «Атлетико» на острие знакомый Гамейро. А Гризманн скорее человек, адаптирующий под себя задачи Месси. То есть Антуан хотел бы сохранить результативность, но перед вами плеймейкер, второй нападающий, точно не центральный форвард. Гризманн не ждет мяч впереди. Его сложно застать высоко на флангах. Около или в штрафной площади лишь в моменты ударов. Посмотрите, где касался мяча против «Ростова» в ЛЧ в домашней игре:

Кто в МЮ выполняет похожие функции?

Анри считает Антуана игроком для АПЛ. Это так, многие из Ла Лиги легко приживались. Но в том же «Арсенале» представить француза лидером проще. Особенно если Озил и Санчес уходят. Правда, нет ни одной причины соглашаться на Лондон для самого Гризманна. Если Венгеру отказал Канте, то его напарник выберет клуб, где уже есть другой француз Погба. Ведь в МЮ нет человека, который играл бы ровно так, как Гризманн. И это одна из причин будущей покупки.

Мата не настолько подвижный игрок. Хуану позиционные игры интереснее. Рэшфорд мощнее физически и стиль другой, как и Марсьяль – оба именно нападающие. Эррера глубоко запрятан, когда на поле. Мхитарян – иногда есть сходство, но скорее надо говорить о Руни. Логично сравнивать подход при схеме «4-2-3-1», когда Уэйн – под нападающим. И тогда можно даже представить, что именно Руни заменит Антуан. Ведь запихнув француза чисто на левый фланг и пытаясь представить новым Азаром, Моуриньо ничего не выиграет. Но другие сочетания возможны. Даже не нужно менять схему на «4-4-2» в угоду новичку:

В чем похожи Руни и Гризманн?

Говорим о тактической роли, конечно же. Ведь Антуан в «Атлетико» на правах главной звезды, а Руни обсуждает с китайцами контракт и его главное достижение – исторический рекорд по голам за МЮ. Уэйн не может быть игроком будущего, хотя его амплуа в последние годы можно сравнивать с новой позицией Гризманна. Блуждающие форварды, вторые нападающие, причем даже попытки тренеров подвязать их к левому флангу, позволяют провести параллели.

Но в этом сезоне Антуан даже правее центра появлялся несколько раз, а Руни посиживал на скамейке. При этом есть одна общая деталь – все попытки Уэйна и Антуана сыграть слишком близко к центру совершенно не убеждают. Они не Погба или Мхитарян, а именно нападающие. Но с Ибрагимовичем быть полноценным форвардом непросто. Не верите – спросите у Кавани, который словно заново родился без шведа перед носом.

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Златану нужен такой напарник?

Бывшие коллеги шведа подтвердят, что Ибрагимовичу не нужны напарники, ему нужны подчиненные. И хотя у Златана многому может научиться парень, который в состоянии стать центральным нападающим высокого уровня – как Рэшфорд, вряд ли Гризманн, хотя умело приспосабливался к серии форвардов «Атлетико» последних лет, влет станет для Златана лучшим напарником. Тем более, что от Гризманна форварду МЮ нужны передачи, Ибрагимович и сам может сыграть глубже. Например, оцените карту касаний шведа против «Сандерленда», когда швед и гол забил, и передачи раздавал, словно Гризманн, только в штрафной появлялся чаще:

Теперь берем свежие игры Антуана и проверяем передачи. Против «Алавеса» у Гризманна 29 передач, а у Коке – 65, причем с тех же мест в середине поля, что выше на карте Златана. Против «Атлетика» у Антуана 23 паса, у Коке – 67. Наконец, против «Бетиса» у француза 39 передач, но у испанца – 113. В переводе на русский – Гризманн играет на чистых мячах. Работает на современной позиции Месси и ждет передачи. Вот и вопрос, кто нужен МЮ: автор решающих передач или мелочь пузатая, наступающая на пятки в штрафной? Француз перерос статус подмастерья, но корона приросла к Ибрагимовичу. Швед не уступит место в центре атаки. А Моуриньо потребует большей интенсивности от Гризманна. Ведь пока у него показатели примерно как у Мхитаряна, а Генрих далеко не все матчи провел ударно. Хотя порой играл именно по всему фронту атаки, как Антуан.

Что будет с Рэшфордом и Марсьялем?

Команда с Матой, Мхитаряном, Гризманном и Ибрагимовичем в атаке – а их, в принципе, можно скомпоновать при желании, ведь армянин выходил даже слева, не нуждается в Рэшфорде и Марсьяле. У француза есть зацепка слева на фланге, но еще и конфликты с Моуриньо по поводу отношения к работе и дисциплины были. А Маркус слишком молодой, чтобы всерьез вытеснить Ибрагимовича и показать тот же футбол. Швед слишком хорош, его место впереди не ставят сейчас под сомнение. Хотя, поскольку говорим о МЮ, то покупка Гризманна не значит, что не придет кто-то еще. Условный Кейн не изменит для француза расклад.

Гризманну выгоден отъезд Ибрагимовича?

Маловероятно, что Златан после первого сезона с голами откажется от второго и уедет в Китай или в США. Тем более, Моуриньо этот нападающий нужен еще и как вожак. Но мы не можем отбрасывать подобный вариант. И в команде, где нет Златана, Гризманну будет проще стать главным. Если впереди у МЮ появится молодой нападающий, то Антуан может получить ту же роль, что в составе «Атлетико». И это не самый плохой для него вариант, оставляет простор для маневров.

Почему покупка Антуана может стать ошибкой?

Моуриньо получит бонусы от француза на поле, только если сломает себя и попытается вырастить лучшего игрока мира по образу и подобию Месси. Только с учетом особенностей Антуана. И разницы – француз не гений, но яркая звезда. Если Жозе начнет делать его винтиком в системе – ничего не получится. Как правильно подмечают, Гризманн - добрый паренек, веселый. Так по-детски надулся, проиграв всюду Роналду. Старается выручать «Атлетико». Но если постаревший зубр Руни, который всю жизнь пашет до последней капли пота, не подходит для «Манчестер Юнайтед» будущего, как будет смотреться молодой француз? Привык быть свободным художником и маленьким принцем, которому Симеоне тактически позволял многое, словно сыну родному:

Просто ему будет в АПЛ? Не факт, плотный прессинг не любит, «Барселоне» давно начал голевую атаку с отбора мяча у Антуана. И тут нельзя проводить параллели с Погба. Французов по способности к адаптации в АПЛ сравнивать не стоит. Серия А тактически сложная, Погба - хавбек. Гризманн может покорить Манчестер не физикой, а скоростью мышления. Но способен и провалиться, ведь его вероятная задача в МЮ – дополнить, украсить передачами и связывающими линии действиями проект Моуриньо, может не совпадать с его ролью в «Атлетико» по характеру. Разве Антуану позволят быть человеком, который имеет право на решающий удар? И разве его устроит роль Мхитаряна или Маты? В Ла Лиге у Гризманна 2.6 удара в среднем за матч, больше всех в команде. В МЮ у Златана и Погба показатель намного выше – 4.3 и 3.5 ударов за игру.

С какой стати уступят новичку право расположиться на самой удобной позиции? А если еще и Моуриньо будет относиться к Гризманну так, как к Хуану Мате в «Челси» - отдавай передачи и не выступай, то догадываетесь, чем дорогущая покупка завершится. В МЮ уже был один недешевый атакующий игрок второй волны не так давно. Звали его Анхелем. Не заиграл, причем Ди Мария в последнем сезоне в «Реале» действовал разнопланово, не был чистым вингером, как и Депай в ПСВ. Антуан тоже замечательный футболист, но у МЮ появляется структура игры, в которую ему непросто вписаться. Особенно с легендарной «семеркой» на спине. Давление в «Атлетико» и МЮ нельзя сравнивать. Игрока могут сломать и без травм, как у бедняги Ройса, а просто морально. Француз мечтает стать лучшим футболистом мира. Но получит для этого в Англии полную свободу действий? И наоборот, если МЮ не выберется выше с Гризманном в основе, то можно ли будет назвать покупки Погба и Антуана удачными? Времени на адаптацию нет, МЮ или включается в борьбу в новом сезоне, или будет за пределами топ-4. Конкуренты за лето слабее не станут, так что Гризманн выбрал себе непростое испытание.