Символическая сборная мадридской «Барселоны»

Каталонцы попробуют завербовать первого за долгое время футболиста «Реала», и «Соккер.ру» вспоминает легенд, рискнувших сыграть за обоих грандов.

Иско перейдет в «Барселону»?

Хозяин пса по кличке Месси не любит сидеть на скамейке, не видит смысла продлевать контракт с «Реалом» и не понимает, почему тренер Зидан не находит ему больше игровых минут? Не исключено. Время от времени Иско винит себя на публике, объясняя место на скамейке, но в 2018-м году в статусе свободного агента сможет выбрать новую команду. А поскольку испанец закрывает позицию Иньесты – с оговорками, но похожую, то «Барселона» должна подсуетиться, ведь Коутиньо – это хорошо, но Иско как сменщик им пригодится. И этот переход будет не единственным в богатой истории, многие легенды представляли оба клуба.

Вратарь

Рикардо Самора («Барселона» - «Реал»)

Легендарный голкипер «Реала» и сборной Испании родился и умер в Барселоне. Там же начал карьеру – в «Эспаньоле», но покинул родной клуб ради «Барселоны»… чтобы обмануть родителей. Отец Рикардо заставил его поступить в университет. Чтобы футбол не отвлекал от учебы, взял с сына слово, что тот до выпуска не будет играть за «Эспаньол». Рикардо спокойно пообещал покинуть клуб и на второй день пошел на тренировку «Барселоны». Не обещал ведь не играть вообще, поймал отца на слове! До получения диплома выступал за «блаугранас», затем вернулся и был выкуплен «Реалом». Нынешний тренер сборной Испании Лопетеги тоже представлял двух грандов, будучи голкипером, но провел всего пару матчей. «Божественный» Самора здесь – номер один.

Защитники

Вальтер Росицки («Барселона» - «Реал»)

Нет, не прадедушка чешского Томаша. Зато первый легионер в этой сборной и второй в истории иностранец, который решился на смену «Барселоны» на «Реал». Англичанин Уоллес поступил так раньше на семь лет, а Вальтер – поляк с французским паспортом и опытом игры за «Гавр», из защитника каталонцев превратился в игрока «Реала» в 1913-м. Играл в одном составе с Бернабеу, но затем оказался в немецкой армии, призвали на войну. Погиб на фронте, детали неизвестны, хотя его имя осталось в истории, ведь представлял и «Реал», и «Барселону».

Фернандо «Нандо» Муньос («Барселона» - «Реал»)

Защитники, что примечательно, редко соглашались перейти из «Барселоны» в «Реал» или в обратном направлении. Но даже человек, который выиграл с каталонцами Кубок чемпионов – долгожданный, принесенный на парусах летучего голландца Кройфа, не смог отказать себе в удовольствии перейти в «Реал». Там воспитанник «Севильи» снова выиграл чемпионат Испании, увеличил коллекцию медалей до трех «золотых». Неплохо карьера сложилась, хотя и не легенда на все времена.

Луис Милья («Барселона» - «Реал»)

Тут мог быть Мигель Солер, но лучше подвинем в защиту опорного хавбека Луиса Милью, ведь тут история веселее. Воспитанника школы «Барселоны», который рассорился с руководством и Кройфом, «Реал» забрал бесплатно – такой себе аналог Иско, и до приезда Редондо испанец появлялся в основе «Реала». Потом доигрывал в «Валенсии», причем сидел на скамейке, когда его бывший клуб из Мадрида обыгрывал «Лос Чес» в финале ЛЧ. Убежденные фанаты «Барселоны» скажут, что так ему и надо за предательство в пользу «Реала»?

Полузащитники

Михаэль Лаудруп («Барселона» - «Реал»)

Как видите, в этом составе не так много испанцев. Они боятся перебираться в состав давнего врага. Но будущий тренер «Спартака» после шести успешных лет в «Барселоне» спокойно поиграл и за «Реал» пару сезонов. В конце испанской карьеры его назвали лучшим легионером Примеры за последние на тот момент двадцать пять лет, и хотя основную часть трофеев взял в составе «Барселоны» - четыре чемпионства и Кубок чемпионов с Кройфом, в «Реале» тоже отхватил первое место. Датчанин был очень сильным игроком, но с характером.

Георге Хаджи («Реал» - «Барселона»)

Карпатский Марадона так и не стал сильным тренером, хотя работает уже шестнадцать лет в Турции и Румынии, а вот играл прекрасно. Из «Стяуа» попал в «Реал», где не сумел надолго задержаться, поскольку характер не сахар, конкуренты-иностранцы из-за лимита были серьезными. Хаджи отдали в «Брешию», с которой возился у дна таблицы Серии А, но потом пришло приглашение от «Барселоны». И снова не пошли трофеи пачками. На этом месте мог быть также хорват Просинечки, но ему тоже нечем похвастаться, особенно по итогам выступлений за «Барселону».

Бернд Шустер («Барселона» - «Реал»)

«Белокурый Ангел» был одним из лидеров «Барселоны», стал с командой чемпионом Испании, выигрывал Кубок Кубков, но поражение в финале Кубка чемпионов подтолкнуло к расставанию, и немец перешел в «Реал». Два чемпионства и два кубка подчеркивают, что поступил хитро, миллионы тоже положил на банковский счет. А потом Шустер еще и в «Атлетико» пошел, причем стал единственным в истории футболистом, который выиграл Кубок Короля в составе каждого из трех названных клубов. А вот тренировал «Реал» так себе…

Луиш Фигу («Барселона» - «Реал»)

Португалец объясняет решение снять с себя майку «Барселоны» и подружиться с Зиданом в «Реале» тем, что жена захотела в Мадрид, а тамошний клуб предложил царские условия. Каталонские фанаты решение Фигу не оценили, хоть он и португалец, а не испанец родом из Барселоны. Знаменитая свиная голова – символ на века, в «Барселоне» всегда будут заявлять о предательстве, словно потом тот 51 миллион фунтов, которые получили за Луиша, не потратили на Савиолу, Кристанваля и Рикельме, подчеркнув хаотичность трансферов и слабость работы с новичками той поры.

Луис Энрике («Реал» - «Барселона»)

Энрике рад, что покинул «Реал» и перебрался в «Барселону», ведь его карьера на новом месте сложилась, а результативность в составе ван Гала выросла мгновенно. Луис был приличным фланговым хавбеком, которому в «Реале» начала нового века не нашлось бы места. А в «Барселоне» дважды становился чемпионом еще под конец двадцатого столетия, был игроком года в стране. Доиграл до 2004-го, стал тренером, вернулся в «Барселону», а дальнейшую историю вы знаете.

Нападающие

Роналдо («Барселона» - «Реал»)

Упитанный мужчина в самом расцвете сил дорого заплатил за то, чтобы играть в футбол – колени у Роналдо в жутких шрамах. Но великий бразильский нападающий и за «Барселону» здорово сыграл, и в «Реал» в солидном для своего измученного травмами организма возрасте неплохо смотрелся. Класс есть класс, и хотя в «Реал» бывший каталонец попал транзитом через «Интер», в Барселоне вы найдете людей, которые до сих пор обижаются на Роналдо, что выбрал в 2002-м году «Реал».

Самуэль Это’О («Реал» - «Барселона»)

Человек, у которого было право штрафовать игроков «Анжи», когда камерунец играл в России – одно из самых удачных подписаний игрока «Реала» в истории «Барселоны». На уровне с Луисом Энрике и лучше многих других, хотя в Каталонию будущий победитель Лиги чемпионов и чемпион Испании перешел транзитом через «Мальорку». В «Реале» молодого Это’О не поняли, не доверяли, так что тут нельзя говорить о клубном предательстве. Просто нападающий подрос и нашел себе новый большой клуб.

Ди Стефано обманул «Барселону»?

Формально в этой сборной мог быть и Альфредо, ведь после махинаций с трансфером футбольные чиновники приказали аргентинцу сыграть по очереди за «Барселону» и «Реал». Но по легенде Ди Стефано так ужасно выступил в дебютном тренировочном матче за каталонцев – специально саботировал, что его решили от греха подальше отдать в Мадрид и продали свою часть контракта. Так «Реал» заполучил одного из лучших футболистов своего времени, кумира Пеле и многих других легенд.

Лучшие перебежчики. Луис Энрике и Луиш Фигу

С Энрике все ясно – «Реалу» отдал много лет, «Барселоне» - еще больше, и выиграл ЛЧ уже как тренер. Но и его тезка из Португалии в полном порядке. Вот только в Барселоне Фигу не рады, словно воспитанник «Спортинга» виноват, что «Реал» в начале нового века был ближе к победам в Лиге чемпионов, а руководители каталонцев пускали слюни, узнав сумму трансфера капитана в состав исторических врагов. Луиш сделал профессиональный выбор, о нем не жалеет, но при этом является лучшим перебежчиком, поскольку отлично выступал в составе двух грандов, что случалось далеко не со всеми в нашей сборной.

Первый и последний переходы

Первый человек в истории, поигравший за «Реал» и «Барселону» - Альфонсо Альбенис. И это не просто себе футболист, а сын известного композитора, будущий дипломат – был послом Испании в Лиге наций. 23 мая 1902 году случился первый переход из «Барселоны» в «Реал» - студент Альфонсо уехал в Мадрид на учебу и играл за местный клуб. К слову, Альбенис – дедушка будущей первой леди Франции, жены Саркози.

А вот у последнего футболиста, который совершил переход между клубам, биография попроще. И вы его знаете, ведь это аргентинец Савиола. Хавьер за «Барселону» хотя бы голами отмечался, пускай и не был предвестником Месси или равным Роналдиньо. А вот в «Реале» надолго не задержался. «Кролик» - один из нераскрытых талантов своего поколения. Вряд ли станет дипломатом, а вот тренером еще сможет, ведь Савиоле всего тридцать пять.

Кто чаще бегает к врагам?

Двенадцать человек сначала играли за «Реал», а потом – за «Барселону», но лишь трое перешли напрямую. Зато двадцать один футболист «блаугранас» менял футболки на белые, и лишь четверо оказывались в Мадриде транзитом через другие клубы. Каталонцы чаще и охотнее бегали к врагам в «Реал» за трофеями и деньгами. Легенды уровня четвертого бомбардира в истории «Барселоны» Самитьера или капитана Фигу, перебирались в столицу, не моргнув глазом.

А вот у многих президентов «Мадрида» был пунктик насчет предательства клубного знамени, именно поэтому Луис Энрике – последний игрок в истории, который напрямую перешел из «Реала» в «Барселону». Нынешний тренер каталонцев совершил такой маневр двадцать один год тому назад. Так что переезд Иско в Каталонию может стать редким историческим явлением и вообще первым за десятилетие трансфером между клубами после ухода Савиолы в «Реал» в 2007-м году.