Дерби Италии. «Ювентус» или «Интер»?

Ключевой матч воскресенья – сражение непримиримых соперников в рамках Серии A. «Соккер.ру» подыскивает аргументы в пользу «Юве» и «Интера» до того, как они скрестят шпаги.

За «Ювентус». Схема 4-2-3-1. Массимилиано Аллегри на протяжении всего сезона подыскивал идеальное воплощение для своего «Ювентуса», чтобы дать возможность играть всем сильнейшим футболистам и, в то же время, не разменять командный баланс на звездный состав. «Алленаторе» использовал схемы с тремя центральными защитниками, пробовал расстановки 4-3-3 и 4-3-1-2. На крепость турнирных позиций «Старой Синьоры» эти поиски не повлияли, но эксперты отмечали, что качество игры было неровным, а Аллегри подвергался критике. И вот, похоже, Макс нашел одну схему на миллион и уже переиграл по ней «Лацио» и «Сассуоло» с одинаковым счетом 2:0 в Серии A и выбил «Милан» из Кубка Италии. Понятно, что в самой расстановке 4-2-3-1 нет ничего революционного, но она помогла тренеру разместить на поле Игуаина (в центре нападения), Дибалу (в позиции атакующего полузащитника) и Манджукича (на левом фланге атаки). Пьянич и Хедира составляют пару центральных хавбеков, а правый фланг атаки отдан на откуп Куадрадо. Найдет ли «Интер» противоядие?

За «Интер». Впечатляющая форма. «Интер» набрал отличный ход под руководством Стефано Пиоли, футболисты понимают, чего от них требует наставник и поставили на поток положительные результаты. К Дерби Италии «нерадзурри» подходят с семиматчевой победной серией в рамках чемпионата – беспричинно такие триумфальные последовательности не формируются. Правда, накануне поединка в Турине «Интер» проиграл «Лацио» в четвертьфинале Кубка Италии, однако в нынешней ситуации это поражение должно не расстроить миланцев, а сделать их сильнее. Вернуть расположение болельщиков и взять реванш перед самими собой можно, если обыграть «Ювентус».

За «Ювентус». Атака «в огне». Проистекает из первого пункта, ведь теперь, когда на поле одновременно Игуаин, Дибала и Манджукич, атакующая мощь «Ювентуса» действительно способна напугать. Да и чисто технически сложно противостоять команде, которая может доставить мяч в ворота несколькими разными способами, ведь, хотя Дибала и Манджукич вынуждены подстраиваться под тактику, они не прибиты гвоздями к своим новым позициям, постоянно перемещаются и запутывают оборону противников. Враги не знают, от кого и в какой форме ждать подвоха, каждый из разноплановых форвардов готов стать героем эпизода, против них невозможно выстроить бастион и защищаться по системе, а это упрощает для Гонсало, Паоло и Марио задачу поиска дорожки к воротам.

За «Интер». Мауро Икарди. Если у «Ювентуса» выбор потенциальных героев обширен, то тифози «нерадзурри» в основном рассчитывают на прыть Икарди. В первом круге именно неудержимый аргентинский форвард помог «Интеру» добиться победы над «Старой Синьорой», тогда Мауро записал на свой счет гол и результативную передачу. Текущая его форма тоже не может не впечатлять. Речь о лучшем футболисте Серии A по системе «гол плюс пас», который редко покидает поле без результативного действия. Ну, а кроме того, Икарди очень сильно любит забивать в ворота «Старушки» из Турина. Начал безобразничать в составе «Сампдории», продолжил феерию в «Интере». Нет более неудобного футболиста для «Ювентуса»: на счету Мауро 7 голов в 8-ми последних встречах против «бьянконери».

За «Ювентус». Дирижер Пьянич. Не только форвардами силен «Ювентус» и по-прежнему мощной обороной во главе с Бонуччи. Человек, которого первым делом хочется выделить в качестве символа сегодняшней игры туринцев – это Пьянич. Босниец превосходно справляется с новой ролью и даже заслуживает параллели с Андреа Пирло, после ухода которого средняя линия «Юве» нередко принимала хаотичные формы. Миралем держит ритм и темп, раздает блестящие передачи, именно он направляет команду, разгоняет и притормаживает ее, когда этого требует игра. «Интер», конечно, может попытаться выключить Пьянича, но, во-первых, у дирижера «Старой Синьоры» есть «охранник» в лице Хедиры, во-вторых, если неприкрыто накинуться на Миралема, больше свободы получат его партнеры. Это дилемма для Стефано Пиоли.

За «Интер». Близость зоны Лиги чемпионов. В первом круге «Интер» превзошел «Ювентус» за счет осмысленной игры и желания драться. В сегодняшней встрече победа снова нужнее «нерадзурри», ведь потеря очков не пошатнет доминирующего положения команды Аллегри, а вот миланцам поможет вплотную приблизиться к первой тройке и, соответственно, к шансу завоевать путевку в Лигу чемпионов. Еще пару месяцев назад «Интер» и мечтать о таком не мог, но сейчас попадание на пьедестал почета Серии A – реальная цель.

За «Ювентус». Сила родных стен. Предположения о том, что «Интер» превзойдет «Ювентус» в желании и мотивации легко могут разбиться об одно обстоятельство: «Ювентус Стэдиум» является неприступной крепостью хозяев в нынешнем сезоне. Это значит, что никто не посмел увезти даже ничью из Турина, в каждом из 11-ти предыдущих матчей чемпионата на своем поле «бьянконери» добивались победы. А последнее домашнее поражение «Старой Синьоры» датировано августом 2015 года, когда «Удинезе» посчастливилось выиграть с минимальным счетом.

За «Интер». Статус «андердога». «Интер» сейчас выглядит серьезной силой, и хотя понятно, что в лобовом столкновении «Ювентус» сильнее, важно, что команда Стефано Пиоли может рассчитывать на игру исподтишка. В хорошем смысле слова. «Старая Синьора» при своих болельщиках будет строить игру от себя, что даст «нерадзурри» возможность огорошить туринцев разящей контратакой или наказать за секундную потерю концентрации на стандарте. Футболисты «Интера» не будут против того, что «Ювентус» - фаворит, если это поможет им победить. Как в первом круге.