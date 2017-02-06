Крест Купера. Почему всегда он?

Однажды Купер выиграет в финале, но это будет совсем другая история. Эктор у руля Египта уступил в решающем матче КАН, и «Соккер.ру» вспоминает всего его шесть промахов.

Эктор Купер шесть раз проигрывал в финальных поединках. Невезение аргентинского специалиста вызывает искреннее сочувствие, ведь его команды всегда играли в яркий футбол и впечатывались в память. Первым делом на ум, конечно же, приходит «Валенсия» стыка веков. На счету Купера все-таки есть титулы, в том числе, завоеванные в схватках один на один, но финал Кубка КОНМЕБОЛ, завоеванного Эктором с «Ланусом», и битвы за Суперкубок Испании, который аргентинец дважды отбирал у «Барселоны», возглавляя «Мальорку» и «Валенсию», состояли из двух встреч. Дома и на выезде. Настоящие же одноматчевые финалы Купер проигрывал неизменно. В шести случаях из шести попыток. О них и поностальгируем, раз появился такой повод.

Финал Кубка Испании 1997/1998. «Месталья», Валенсия.

«Барселона» - «Мальорка» - 1:1 (по пенальти 5:4)

Голы: Ривалдо 66 – Йован Станкович 6.

Аргентинский волшебник приехал в Испанию с хорошей репутацией и большими амбициями. И тут же принялся поддерживать первую и реализовывать вторые. Купер принял «Мальорку», которая только что вернулась в элитный дивизион из Сегунды через стыковые матчи. Никто не ждал от островитян такой прыти, а они сходу заскочили на пятую строчку в таблице Ла Лиги и добрались до финала Кубка Короля. По иронии судьбы, история поражений дона Эктора в финалах началась на «Месталье», стадионе его будущего клуба, с которым аргентинцу придется хлебнуть горьких разочарований. Купер собрал в «Мальорке» славную банду: аргентинский вратарь Роа, который ждал конца света, но от голов спасал исправно, будущий защитник «Реала» Иван Кампо, не нуждающийся в представлениях Хуан Карлос Валерон и югослав Йован Станкович, которому и посчастливилось открыть счет в самом дебюте. «Барселоне» помог отыграться Ривалдо в середине второго тайма, а потом островитян ждало чудовищное испытание: почти весь овертайм команда Купера провела вдевятером, Оскар Мена и Энрике Ромеро были удалены с поля. Несмотря на двойное меньшинство «Мальорка» дотянула до серии пенальти, которая обернулась нервотрепкой: соперники нанесли по 8 ударов, у «Барсы» промахнулись Ривалдо, Фигу и Селадес, но островитяне реализовали лишь половину своих попыток. Трофей был так близок, но он достался каталонцам и ван Галу.

Финал Кубка обладателей Кубков 1998/1999. «Вилла Парк», Бирмингем.

«Лацио» - «Мальорка» - 2:1

Голы: Вьери 7; Недвед 81 – Дани 11.

Год спустя «Мальорка» претендовала уже на европейский трофей, причем у вышедших в финал команд была двойная мотивация: было объявлено, что этот розыгрыш Кубка Кубков – последний в истории, со следующего года турнир прекращал существование. «Лацио» со своим звездным составом (Неста, Михайлович, Недвед, Деян Станкович, Салас, Манчини, Вьери) был явным фаворитом финала, и уже в дебюте Кристиан Вьери огорчил тренера, под руководством которого будет работать в «Интере». Однако у «Мальорки» моментально нашелся симметричный ответ. Равный счет на табло сохранялся на протяжении 70-ти минут, пока Павел Недвед ударом с полулета не вырвал победу для «Лацио». Дон Эктор снова проиграл.

Финал Лиги чемпионов 1999/2000. «Стад де Франс», Париж.

«Реал» - «Валенсия» - 3:0

Голы: Морьентес 39; Макманаман 67; Рауль 75.

Спустя год Купер был уже в финале главного еврокубка с другой командой, именно по блестящей «Валенсии» многие запомнили аргентинца. Воспитанник «Реала» Сантьяго Канисарес приложил все свое мастерство, чтобы помочь «Лос Чес», но в тот вечер «Королевский клуб» было невозможно удержать. Это единственный из шести финалов Эктора Купера, в котором его команда проиграла действительно по делу и с крупным счетом. В остальных случаях аргентинский специалист капитулировал после серий пенальти или с разницей в один мяч.

Финал Лиги чемпионов 2000/2001. «Сан Сиро», Милан.

«Бавария» - «Валенсия» - 1:1 (по пенальти 5:4)

Голы: Эффенберг 50 (пенальти) – Мендьета 3 (пенальти)

Нереализованный пенальти: Шолль 6.

И снова мистика: Эктор Купер проиграл финал в серии пенальти на стадионе своего следующего клуба, как это было с «Мальоркой» на «Месталье». Вот это, пожалуй, главное и самое досадное поражение аргентинского специалиста в карьере. Что он еще мог сделать? Эктор в третьем сезоне подряд добрался до финала европейского кубка, а его парни сражались, как львы. Вечер перестал быть томным в самом дебюте, когда обе команды с разницей в пару минут получили право на пенальти: Мендьета свою попытку реализовал, а Шолль проиграл дуэль Канисаресу. И все-таки этому финалу суждено было стать «вечеринкой одиннадцатиметровых»: Эффенберг сравнял счет с «точки», а победитель выявлялся в послематчевой лотерее.

Лично мне этот матч всегда будет памятен по эпизоду, случившемуся уже после того, как «Бавария» победила: суровый Оливер Кан раздраженно увернулся от нескольких попыток партнеров разделить с ним радость успеха и направился утешать своего коллегу-соперника Санти Канисареса, который снова был великолепен. И снова проиграл вместе с Эктором Купером.

Финал Кубка Греции 2009/2010. «Олимпийский стадион», Афины.

«Панатинаикос» - «Арис» - 1:0

Гол: Лето 63.

Понятно, что такие поражения не проходят бесследно, в первую очередь, психологически. Любопытно, какой командой руководил бы Купер в 2010 году, выиграй он свои финалы. Думается, вряд ли это был бы «Арис» из Салоник. С этим клубом Эктор уступил в схватке за Кубок Греции «Панатинаикосу». Единственный гол в матче дальним ударом забил соотечественник Купера, аргентинец Себастьян Лето.

Финал Кубка Африканских Наций 2017. «Стад де Л'Амити». Либревиль, Габон.

Египет – Камерун – 1:2

Голы: Эль Ненни 22 – Н’Кулу 60; Абубакар 88.

Первый свой финал Купер проиграл, когда ему было 42 года – молодой тренер, большие победы еще впереди. Сейчас Эктору уже 61 год, и с Египтом он проиграл шестой финал в своей тренерской карьере. Аргентинцу просто дико не везет, досадно, что на долю одного человека выпало столько разочарований. Мне думается, эта жизнь станет немного справедливее, если Купер доберется еще до одного финала. И выиграет его. Он это точно заслужил.

«Я хочу поздравить Камерун. Мне не грустно из-за очередного поражения в финале. Я только жалею, что не удалось порадовать египетский народ. Я снова уступил в финале. Не скажу, что привык, но все же».