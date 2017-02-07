Развлечения межсезонья. Чем звезды РФПЛ живут на сборах?

Соскучились по чемпионату России и ярким персонажам «Зенита», «Спартака» и других клубов? «Соккер.ру» компенсирует потерю – собираем информацию о Дзюбе и компании.

В конце декабря и в начале января футболисты клубов РФПЛ отдыхали, а теперь, поработав на первых сборах, принялись искать себе развлечения до начала второй части сезона. Например, в «Зените» Луческу выбрал нового капитана – россиянина, поскольку Мирче важно, чтобы арбитры понимали мат игроков его команды, и бывшего «спартаковца» - Мистер нам не сознается, но он вредный, и получает удовольствие от таких выходок.

Тренеру, наверное, понравилось, что Дзюба получил по хребту от игроков «Зенита», когда его поздравляли с новым статусом:

Видео опубликовано Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) Фев 3 2017 в 7:23 PST

Также Дзюба пошутил о переезде в Китай и заявил, что принял тяжелое решение и ждет Кокорина в Поднебесной:

Фото опубликовано Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) Янв 16 2017 в 8:03 PST

А вот Александр Кержаков фотографируется с женщинами, деятельность которых в последнее время вызывала бурные споры, Аллой Борисовной и Тиной Гивиевной, властительницами телевизоров:

Фото опубликовано Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) Фев 3 2017 в 11:24 PST

Фото опубликовано Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) Фев 2 2017 в 1:55 PST

Младший Кержаков вспоминает песню «Сектора Газа» и принимает поздравления от футболистов «Зенита» с тридцатилетием. Присоединяемся!

Видео опубликовано KerzakovMikhail41 (@mikhail.kerzhakov.41) Янв 29 2017 в 12:22 PST

Буйный в последнее время Кокорин сделал Михаилу подарок на день рождения – с Бабуриным обыграли Кержакова в игре «два на два»:

Фото опубликовано Kokorink9 (@kokorin9) Янв 28 2017 в 8:03 PST

Лодыгин насмотрелся на голы Кокорина, и себе захотелось – вратарь забил на тренировке, и очень радовался:

Видео опубликовано Yury Lodygin (@lodygin1) Янв 30 2017 в 11:42 PST

Фотографируясь с Молло, Анюков представил, что он – Геннадий Сергеевич Орлов:

Фото опубликовано Yohan Mollo (@mollooffficial) Янв 21 2017 в 8:19 PST

Иван Новосельцев нашел в ОАЭ нового питомца и выгуливает его. Шея у павлина почти как у одеяния защитника сборной России, будет новый маскот «Зенита»?

Фото опубликовано Ivan Novoseltsev (@inovoseltsev) Янв 15 2017 в 1:54 PST

Кришито с сыновьями, которых ласково подписал «мои щенки», поймали легенду:

Фото опубликовано Domenico criscito (@domenicocriscito8691) Янв 8 2017 в 8:58 PST

Тему наследников продолжают близнецы Мигеля Данни – посмотрите, какие большие вымахали. Тренируются, как известно, в школе «Зенита», причем с прошлого года они еще и считаются юными гражданами России:

Фото опубликовано Danny Gomes (@danny_d10b10f6) Янв 23 2017 в 5:13 PST

В глазах бабушки Хави Гарсии читается немой вопрос: «Какой тощий стал в этом „Зените“, Хавьерчик, тебя хорошо кормят? И где шапка? Не видишь, весь мокрый, вспотел, еще простудишься. Холодно ведь, смотри, как мы с дедом тепло оделись!» Родственники навестили экс-капитана «Зенита» на сборах в Испании:

Фото опубликовано Javi Garcia (@javigarcia_6) Фев 1 2017 в 2:40 PST

С «Зенитом» все ясно, но где участники ЛЕ из «Краснодара»? Сначала Федор Михайлович Смолов отдыхал в очень живописных местах:

Фото опубликовано Fedor Smolov (@smolovfedor_10) Янв 6 2017 в 10:39 PST

А теперь работает. Показывает нам Торбинского, называя его «домоседом». Судя по хэштегу, нападающий и команда видят сходство Дмитрия с Джимом Керри времен фильма про Эйса Вентуру. Что-то есть, но прическа точно из комедии «Тупой и еще тупее»:

Фото опубликовано Fedor Smolov (@smolovfedor_10) Фев 2 2017 в 12:30 PST

Интересно, какое прозвище Смолов придумает для Сергея Петрова после этого видео? Предупреждаем, что просмотр данного ролика со словами, как оказалось, популярной песни «Тигр» (11 миллионов просмотров у клипа), может непоправимо повлиять на вашу психику:

Видео опубликовано seregapetrov (@seregapetrov) Янв 9 2017 в 12:46 PST

София Гранквист демонстрирует, чем живут жены футболистов по пятницам, пока мужья на сборах (на самом деле – нет, София культурно дочь Нову воспитывает):

Фото опубликовано Sofie Granqvist (@sofiegranqvist) Фев 2 2017 в 11:58 PST

У Павла Мамаева отличная прическа – как раз для «гран-при Адыгеи», на котором побывали игроки «Краснодара»:

Фото опубликовано Pavel Mamaev (@mamaev17) Фев 5 2017 в 5:40 PST

Максим Канунников предлагает ценить то, что имеем, и празднует день рождения жены:

Фото опубликовано Maxim Kanunnikov (@maxkanun) Янв 15 2017 в 2:24 PST

Его напарник Жонатас – один из лучших снайперов первой части сезона, тоже нашел время на общение с семьей:

Тарасов старательно доказывает нам, что он – техничный футболист, используя шикарный хэштег «абилардоидерево», намекая, что Антон Миранчук – безногий бразилец из «Газмяса», а сам Дмитрий – дерево:

Видео опубликовано tarasov23 (@tarasov23) Фев 6 2017 в 3:37 PST

Виталий Денисов пытается испугать фанатов «Локомотива», словно выступления в первой части сезона и отказ РЖД от спонсирования в прежних объемах их не испугали:

Фото опубликовано VitaliyD29 (@vitaliyd29) Янв 12 2017 в 2:28 PST

От жанра хоррор переходим к семейным комедиям – между этими фотографиями разница в три недели, поздравляем Абаева и его друзей с пополнением в семействах:

Фото опубликовано Ilya Abaev (@ilya_abaev) Янв 27 2017 в 5:42 PST

А вот так «Локомотив» праздновал окончание сборов, причем грамотно сделали фото до оформления заказа в день рождения Игнатьева (Владиславу тридцать лет – запомните эту цифру):

Фото опубликовано Ilya Abaev (@ilya_abaev) Янв 22 2017 в 3:03 PST

Шишкину – тоже тридцать, поздравляем. Цитирует Юрия Хоя, но теперь с иголочки одет в новые цвета – Роман стал защитником «Краснодара»:

Фото опубликовано Roman Shishkin (@shish49) Янв 28 2017 в 5:49 PST

Вы уже не удивитесь, но братьям Комбаровым тоже тридцать лет исполнилось недавно. Дмитрий выложил старую фотографию и предлагает вам угадать, где Кирилл, а где он сам?

Фото опубликовано Дмитрий (@dmitrykombarov) Янв 22 2017 в 10:27 PST

А вот так «Спартак» работает на сборах:

Фото опубликовано Дмитрий (@dmitrykombarov) Янв 20 2017 в 12:54 PST

И потом играет в футбол в контрольных матчах, где тоже бывает контактная борьба, с чем помогает разобраться Зобнин:

Фото опубликовано Zobnin.R #47 (@zobnin47) Янв 31 2017 в 7:43 PST

Не смешно, но правда – у Глушакова недавно был день рождения, ему… тридцать. Российским футболистам паспорта выдавал один человек из Камеруна? Шутки шутками, а праздничный торт на юбилее был интересный, почти в цветах «Соккер.ру»:

Фото опубликовано Denis Glushakov (@glushak8) Фев 2 2017 в 8:13 PST

А еще Глушаков на сборах заказал себе подарок. Вы легко угадаете, какой именно:

Видео опубликовано Denis Glushakov (@glushak8) Янв 27 2017 в 10:41 PST

Фанаты «Спартака» обсуждают фотографию Промеса с куском автомобиля, и корят за «понты» своего Братуху:

Фото опубликовано Quincy Promes (@qpromes) Фев 4 2017 в 12:06 PST

А ведь Квинси скромный, в очках и с цепочкой, модных среди московских ботаников и американских гангстеров:

Фото опубликовано Quincy Promes (@qpromes) Фев 2 2017 в 11:49 PST

Совсем не похожи на гангстеров спартаковцы на сборах. Также у Карреры нет проблем с лишним весом игроков, все стройные, если не сказать худые:

Фото опубликовано Denis Glushakov (@glushak8) Янв 25 2017 в 2:11 PST

Еще недавно Игнашевич плыл по реке в Камбодже:

Фото опубликовано Sergey Ignashevich⚽ (@ignashevich4) Янв 12 2017 в 11:49 PST

А теперь может окунуться в московское озеро, которое защитник ЦСКА окрестил лужей у Василия Блаженного:

Фото опубликовано Sergey Ignashevich⚽ (@ignashevich4) Янв 24 2017 в 10:14 PST

Георги Миланов показывает нам и Ганчаренко – умеет завязывать шнурки. Намекает, что готов играть хоть левого латераля, хоть правого, хоть центрального защитника?

Фото опубликовано Georgi Milanov (@milanov17) Янв 15 2017 в 12:43 PST

Слуцкий собирался на собеседование в новый клуб, но по привычке зимой отправился в Кампоамор – Леонид Викторович на сборах ЦСКА!

Фото опубликовано PFC CSKA Moscow (@pfc_cska_official) Фев 6 2017 в 6:13 PST

Бывший тренер уже не может «напихать» молодым игрокам, но Василий Березуцкий справляется:

Фото опубликовано PFC CSKA Moscow (@pfc_cska_official) Фев 5 2017 в 7:23 PST

Ростовский Азмун приветствует напарника по атаке и даже в чем-то конкурента – новичка «Ростова» Марко Девича:

Фото опубликовано ImSardar (@sardar_azmoun) Янв 18 2017 в 2:08 PST

Сердар вообще любит фотографироваться или с лошадьми, или с нападающими «Ростова». Полоза после беговых упражнений поймал:

Фото опубликовано dima poloz (@poloz_d) Янв 12 2017 в 12:04 PST

Александр Ерохин вспомнил эмоции после финального свистка с ПСВ – очень кстати, ведь уже через неделю российские клубы проведут первые матчи в Лиге Европы. Желаем всем удачи и положительных эмоций:

Фото опубликовано Александр Ерохин / FC Rostov (@erokhin___alexander) Янв 28 2017 в 9:11 PST

Теперь вы знаете, кто отвечает за веселую атмосферу в «Ростове» - Хорен «Хорик» Байрамян:

Фото опубликовано Fedor Kudryashov / FC Rostov (@fedor.kudryashov) Янв 17 2017 в 6:17 PST

Напоследок, мастер-класс от Джанаева – так надо отражать непростые мячи-парашюты:

Видео опубликовано sosik8787 (@sosik8787) Фев 4 2017 в 11:41 PST

И маленький курортный шедевр Доменико Кришито, его лучший гол в карьере. Наслаждайтесь, Хаби Алонсо одобрит такой удар, если увидит: