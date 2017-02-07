Развлечения межсезонья. Чем звезды РФПЛ живут на сборах?

Соскучились по чемпионату России и ярким персонажам «Зенита», «Спартака» и других клубов? «Соккер.ру» компенсирует потерю – собираем информацию о Дзюбе и компании.
В конце декабря и в начале января футболисты клубов РФПЛ отдыхали, а теперь, поработав на первых сборах, принялись искать себе развлечения до начала второй части сезона. Например, в «Зените» Луческу выбрал нового капитана – россиянина, поскольку Мирче важно, чтобы арбитры понимали мат игроков его команды, и бывшего «спартаковца» - Мистер нам не сознается, но он вредный, и получает удовольствие от таких выходок.
Тренеру, наверное, понравилось, что Дзюба получил по хребту от игроков «Зенита», когда его поздравляли с новым статусом:
Также Дзюба пошутил о переезде в Китай и заявил, что принял тяжелое решение и ждет Кокорина в Поднебесной:
А вот Александр Кержаков фотографируется с женщинами, деятельность которых в последнее время вызывала бурные споры, Аллой Борисовной и Тиной Гивиевной, властительницами телевизоров:
Младший Кержаков вспоминает песню «Сектора Газа» и принимает поздравления от футболистов «Зенита» с тридцатилетием. Присоединяемся!
Буйный в последнее время Кокорин сделал Михаилу подарок на день рождения – с Бабуриным обыграли Кержакова в игре «два на два»:
Лодыгин насмотрелся на голы Кокорина, и себе захотелось – вратарь забил на тренировке, и очень радовался:
Фотографируясь с Молло, Анюков представил, что он – Геннадий Сергеевич Орлов:
Иван Новосельцев нашел в ОАЭ нового питомца и выгуливает его. Шея у павлина почти как у одеяния защитника сборной России, будет новый маскот «Зенита»?
Кришито с сыновьями, которых ласково подписал «мои щенки», поймали легенду:
Тему наследников продолжают близнецы Мигеля Данни – посмотрите, какие большие вымахали. Тренируются, как известно, в школе «Зенита», причем с прошлого года они еще и считаются юными гражданами России:
В глазах бабушки Хави Гарсии читается немой вопрос: «Какой тощий стал в этом „Зените“, Хавьерчик, тебя хорошо кормят? И где шапка? Не видишь, весь мокрый, вспотел, еще простудишься. Холодно ведь, смотри, как мы с дедом тепло оделись!» Родственники навестили экс-капитана «Зенита» на сборах в Испании:
С «Зенитом» все ясно, но где участники ЛЕ из «Краснодара»? Сначала Федор Михайлович Смолов отдыхал в очень живописных местах:
А теперь работает. Показывает нам Торбинского, называя его «домоседом». Судя по хэштегу, нападающий и команда видят сходство Дмитрия с Джимом Керри времен фильма про Эйса Вентуру. Что-то есть, но прическа точно из комедии «Тупой и еще тупее»:
Интересно, какое прозвище Смолов придумает для Сергея Петрова после этого видео? Предупреждаем, что просмотр данного ролика со словами, как оказалось, популярной песни «Тигр» (11 миллионов просмотров у клипа), может непоправимо повлиять на вашу психику:
София Гранквист демонстрирует, чем живут жены футболистов по пятницам, пока мужья на сборах (на самом деле – нет, София культурно дочь Нову воспитывает):
У Павла Мамаева отличная прическа – как раз для «гран-при Адыгеи», на котором побывали игроки «Краснодара»:
Максим Канунников предлагает ценить то, что имеем, и празднует день рождения жены:
Его напарник Жонатас – один из лучших снайперов первой части сезона, тоже нашел время на общение с семьей:
Тарасов старательно доказывает нам, что он – техничный футболист, используя шикарный хэштег «абилардоидерево», намекая, что Антон Миранчук – безногий бразилец из «Газмяса», а сам Дмитрий – дерево:
Виталий Денисов пытается испугать фанатов «Локомотива», словно выступления в первой части сезона и отказ РЖД от спонсирования в прежних объемах их не испугали:
От жанра хоррор переходим к семейным комедиям – между этими фотографиями разница в три недели, поздравляем Абаева и его друзей с пополнением в семействах:
А вот так «Локомотив» праздновал окончание сборов, причем грамотно сделали фото до оформления заказа в день рождения Игнатьева (Владиславу тридцать лет – запомните эту цифру):
Шишкину – тоже тридцать, поздравляем. Цитирует Юрия Хоя, но теперь с иголочки одет в новые цвета – Роман стал защитником «Краснодара»:
Вы уже не удивитесь, но братьям Комбаровым тоже тридцать лет исполнилось недавно. Дмитрий выложил старую фотографию и предлагает вам угадать, где Кирилл, а где он сам?
А вот так «Спартак» работает на сборах:
И потом играет в футбол в контрольных матчах, где тоже бывает контактная борьба, с чем помогает разобраться Зобнин:
Не смешно, но правда – у Глушакова недавно был день рождения, ему… тридцать. Российским футболистам паспорта выдавал один человек из Камеруна? Шутки шутками, а праздничный торт на юбилее был интересный, почти в цветах «Соккер.ру»:
А еще Глушаков на сборах заказал себе подарок. Вы легко угадаете, какой именно:
Фанаты «Спартака» обсуждают фотографию Промеса с куском автомобиля, и корят за «понты» своего Братуху:
А ведь Квинси скромный, в очках и с цепочкой, модных среди московских ботаников и американских гангстеров:
Совсем не похожи на гангстеров спартаковцы на сборах. Также у Карреры нет проблем с лишним весом игроков, все стройные, если не сказать худые:
Еще недавно Игнашевич плыл по реке в Камбодже:
А теперь может окунуться в московское озеро, которое защитник ЦСКА окрестил лужей у Василия Блаженного:
Георги Миланов показывает нам и Ганчаренко – умеет завязывать шнурки. Намекает, что готов играть хоть левого латераля, хоть правого, хоть центрального защитника?
Слуцкий собирался на собеседование в новый клуб, но по привычке зимой отправился в Кампоамор – Леонид Викторович на сборах ЦСКА!
Бывший тренер уже не может «напихать» молодым игрокам, но Василий Березуцкий справляется:
Ростовский Азмун приветствует напарника по атаке и даже в чем-то конкурента – новичка «Ростова» Марко Девича:
Сердар вообще любит фотографироваться или с лошадьми, или с нападающими «Ростова». Полоза после беговых упражнений поймал:
Александр Ерохин вспомнил эмоции после финального свистка с ПСВ – очень кстати, ведь уже через неделю российские клубы проведут первые матчи в Лиге Европы. Желаем всем удачи и положительных эмоций:
Теперь вы знаете, кто отвечает за веселую атмосферу в «Ростове» - Хорен «Хорик» Байрамян:
Напоследок, мастер-класс от Джанаева – так надо отражать непростые мячи-парашюты:
И маленький курортный шедевр Доменико Кришито, его лучший гол в карьере. Наслаждайтесь, Хаби Алонсо одобрит такой удар, если увидит:
Или войдите через
https://www.youtube.com/watch?v=NLIeVZp801E
А Анюков, судя по выражению лица, не сильно счастлив, что его Моло за талию приобнял
Одним словом ДАЁШЬ ФУТБОЛ!!!