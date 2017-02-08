Лучший полузащитник мира

Срна назвал Модрича лучшим хавбеком мира, но «Соккер.ру» находит человека, который не меньше влиял на успехи ярких команд. В футболе важны не только форварды!

Модрич – лучший хавбек мира?

Лука – шикарный полузащитник, что много раз доказывал. Но по легендарности хорвату сложно тягаться с тем же Иньестой, пусть Андреас и стал играть реже по причине здоровья. А чтобы понять, кто круче здесь и сейчас, Модрич или Кроос, нужно целое расследование. Если называть Де Брюйне или Азара хавбеками, то их можно смело вспомнить – в приличной форме. Грешно забывать, что Погба, даже играя через раз, умеет многое.

Тьяго Алькантара, хотя многие пока не заметили, становится «чистюлей» по передачам уровня Крооса или Хави, растет семимильными шагами. Коке прекрасно играет – заслужил упоминания. Но есть человек, который проделал со своей карьерой такое, что не снилось ни одной звезде из перечисленных. Это человек, на хрупких плечах которого два разных клуба, которые до этого были в районе пятнадцатого места, становились первыми. Речь о Канте из «Челси» - изучим феномен.

Разве Канте не опорный хавбек?

Сначала развеем первый миф о полузащитнике «Челси», чтобы не клеили ярлык «лучший опорник мира». Во-первых, когда сравнивают француза с легендарным соотечественником Макелеле, который подчищал огрехи легенд в «Реале» и «Челси», то совершают ошибку. Клод действовал в центре и опорной зоне, а тактика «Челси» - «3-4-2-1». Во-вторых, даже в «Лестере» Раньери использовал классику «4-4-2» в чемпионском сезоне, то есть рядом с Канте был напарник. Хотя в составе «лисиц» он чаще отбирал мяч, а в составе «Челси» его роль изменилась. Не «Макелеле Второй», а «Канте Первый». Более того, поскольку итальянец Конте верит в важность физики у своих ворот, то Н’Голо не посылают в свою штрафную площадь, этим занят Матич (на схеме ворота «Челси» - слева):

Конечно, опорные полузащитники существуют. Каземиро или Бускетс – как примеры на высоком уровне. Но Н’Голо не «волнорез», не располагается глубже, чем Матич. В чем можете убедиться благодаря схеме касаний. Даже строго по центру не играет. В «Челси» игра выстроена так, что тройка центральных защитников довольно высоко – все потому, что там левый бек перемещен, Мозес вообще хавбек, а Давид Луис – рискованный универсал. В результате Канте и Матич закрывают правый и левый фланги соответственно. Причем разделение труда прекрасно видно в любой игре. И мало что меняется, поскольку тренер Конте любит повторять успешные ходы. Не видит в этом ничего криминального. Но при этом у него есть претензия к французскому дарованию двадцати пяти лет отроду.

Зачем Конте критикует подопечного?

После матча с «Арсеналом», в котором Н’Голо сыграл четко, умно, резко и красиво, итальянский наставник «приложил» одного из героев: «Его первый пас всегда горизонтальный, а он должен отдавать мяч вперед. Я был таким же как он, прекрасно его понимаю». Не сказать, что Антонио Конте прав на сто процентов, в чем вы можете убедиться, посмотрев нарезку именно по игре с «Арсеналом», но тренер дело говорит – в «Челси» не нужно осторожничать, можно доминировать и быстрее развивать атаки:

Конте изучал, как его подопечный играл за «Кан». Анализировал данные, и ему собрали видео-нарезки. Поэтому понимает, что еще до конца этого сезона француз может отдать пару голевых передач или забить еще один гол. В таблице ниже в цифровом варианте отражены тактические изменения в игре и возможности Канте. Когда и созидал, и разрушал в составе «Кана» - были голы, передачи, но пас небрежнее, отборов намного больше, чем перехватов, ведь уровень самой лиги ниже:

Сезон 2014/15 Сезон 2015/16 Сезон 2016/17 Клуб «Кан» «Лестер» «Челси» Матчи 37 37 23 Минуты 3 183 3 200 2 059 Голы 2 1 1 Голевые передачи 5 4 - Точность передач, % 78.7 81.6 87.7 Предупреждения 4 3 6 Удаления 1 - - Отборы мяча 4.8 4.7 3.6 Перехваты за матч 2.9 4.2 2.4 Фолы за игру 1.6 1.2 1.5 Удары по воротам 0.9 0.6 1 Передачи под удар 1.2 0.8 0.7

В «Лестере» важно было именно перехватывать мяч для контратак. Поэтому и было 156 таких успешных действий. А в «Челси», где атакуют чаще – важен точный первый пас, и он присутствует. Канте играет, как умный робот, у него полтора фола за игру – невероятно мало для разрушителя. Все потому, что футболист не теряет самообладание и «борется, а не болтает», как сказал Антонио. И Раньери, и Конте очень нравится, что Канте – улыбчивый флегматик. Им хватает на поле людей с другим темпераментом, а к французу отношение такое, как у Клаудио, отеческое. Раньери просил фанатов «Лестера» тепло встретить бывшего игрока. А сам сделал ему дружеский захват шеи и побил по спине. Причем и футболист, и оба тренера широко улыбались – для наставников важно, что звездной болезни у Канте нет, «свой в доску» парень:

Канте – лучший чтец эпизодов?

Француз – один из лучших на планете, если не лучший прямо сейчас, по умению прочитать игру. Причем еще одна его суперспособность – помогать напарникам. Рядом с ним и Дринкоутер, и Матич смотрелись сильнее, чем без него. Даже по картам перемещений по полю всегда видно, что ему важнее всего позиция самых опасных игроков соперника, словно пропускает зоны, где и так ничего не произойдет. Выискивает слабые связи между сильными игроками оппонентов «Челси», затем выходит на охоту за мячом и перехватывает его намного чаще, чем того хотелось бы врагам. Смотрится все это магически, особенно если не забывать, что у Канте отличный средний пас по диагонали и прекрасная скорость:

Тот же Модрич играет размереннее. Кроос никогда в жизни не сможет стать чистым разрушителем и грызть ноги соперникам, как Каземиро или Бускетс. Поэтому Канте выходит на первый план по чистоте разрушения. Особенно с учетом, что во всех упомянутых клубах есть еще такие «незначительные» по пути к титулам фигуры, как Бэйл, Роналду, Неймар, Месси или Суарес. Нападающие обычно затмевают защитников, а у «Лестера» и «Челси» именно француз был тем, кто скреплял тактику. Хотите понять разницу между командой с и без Канте в составе? Простые и актуальные сейчас цифры: «Челси» в прошлом сезоне после 24 туров набрал 29 пунктов, «Лестер» - 50 очков. Теперь Н’Голо защищает интересы лондонцев – у них 59 пунктов, у «Лестера» без француза – 21 пункт.

Н’Голо оценивают по достоинству?

Порой начинаются стереотипные разговоры про «недооценку». Но разве кто-то еще не в курсе, что Канте – звезда первой величины? И хотя понятно, что всегда будут заглядывать в рот атакующим игрокам, стоит видному клубу проиграть пару поединков – становится понятно, что пора оглянуться на защиту. И Канте, отвечая за правую сторону в обороне «Челси» в центре поля, показывает сейчас такой же изумительный футбол, как показывал сезоном ранее в составе «Лестера». Просто играет чуть иначе. Да, Модрич, Кроос, Алькантара, Погба – в числе самых знаменитых и звездных полузащитников мира здесь и сейчас, с этим безумно спорить. Иньеста – живая легенда. Но у француза особая роль в современном футболе. Он - убийца обостряющих передач.

Словно читает мысли атакующих игроков. Опережает время на мгновение. Рядом с ним даже большой мастер паса Озил кажется маленьким и бесполезным. Для Канте в награду за впечатляющий труд важно найти место в сердцах и умах фанатов со всего мира. Не обязательно болеть за «Челси», чтобы понять ценность француза и уникальность его кондиций. Канте оценивают по достоинству, сказка «Лестера» - и его прямая заслуга. Определенно, с футбольной школой всем упомянутым повезло намного больше. Француза в «Кане» не всему научили. Но в этом и прелесть. Парень, который не все умел, и до сих пор может прибавить в созидательной части, играет интенсивнее, чище и быстрее, чем многие люди из «Реала», «Барселоны» или «Баварии». Пора похвалить лучшего полузащитника мира из числа тех, кто ворвался на Олимп в последние годы.