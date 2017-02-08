Луис Суарес и Серхи Роберто не смогут сыграть в финале Кубка Испании
Сегодня, 02:59 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Павел Молочный
Нападающий Луис Суарес и полузащитник Серхи Роберто не помогут «Барселоне» в финале Кубка Испании. Оба игрока в ответном матче 1/2 финала турнира с «Атлетико» (1:1) получили по две желтые карточки.
Отметим, что в финале Кубка Испании сможет принять участие Неймар, который отбыл дисквалификацию за перебор желтых карточек.
Соперник «Барселоны» определится в паре «Сельта» - «Алавес».
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