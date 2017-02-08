Луис Суарес и Серхи Роберто не смогут сыграть в финале Кубка Испании

Нападающий Луис Суарес и полузащитник Серхи Роберто не помогут «Барселоне» в финале Кубка Испании. Оба игрока в ответном матче 1/2 финала турнира с «Атлетико» (1:1) получили по две желтые карточки.

Отметим, что в финале Кубка Испании сможет принять участие Неймар, который отбыл дисквалификацию за перебор желтых карточек.

Соперник «Барселоны» определится в паре «Сельта» - «Алавес».