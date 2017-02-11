Кто финиширует в «большой четверке» АПЛ?

«Соккер.ру» в день матча «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» предлагает выбрать заветную четверку. Ведь кто-то из футбольных грандов Манчестера или Лондона останется без ЛЧ.

«Челси» (1 место, 59 пунктов)

За финиш в четверке

В пользу успеха команды Конте в борьбе за четверку говорит стабильная игра месяцами, наличие звездного состава, изумительная форма лидеров каждой из линий. Еще один аргумент – тактика, ведь схема «5-2-3-1» легко превращается в оборонительную модель игры при необходимости. «Челси» пока сыграл вничью всего дважды, но может работать еще осторожнее, когда устанут. Впрочем, двужильные Канте с друзьями еще себя покажут и с победной стороны – настроены на чемпионство, а не на борьбу за четверку. Нет предпосылок для неожиданного развала команды весной, даже еврокубки не отвлекают.

Против четверки

Команды c четвертого места набирают от 79 пунктов до 66 в последнее время, разброс большой, но если у вас 70 пунктов – вы проходите. 11 очков «Челси» наберет точно. «Челси» опережает пятую команду лиги «Ливерпуль» на тринадцать пунктов за четырнадцать туров до конца. На кону 42 очка, и лишь теоретически лидер может оказаться на пятом месте. Кроме теории, найти веские причины для неприятного фанатам «Челси» прогноза, невозможно – перед вами уверенный лидер АПЛ. Но он такой один, за оставшиеся три места будет нешуточная борьба между именитыми клубами.

Вероятность финиша в топ-4: запредельно высокая. «Челси» теоретически еще может потерять чемпионство, но сложно допустить колоссальные потери параллельно с шикарной игрой сразу четырех соперников и финишем на пятом месте.

«Тоттенхэм» (2 место, 50 пунктов)

За финиш в четверке

Кейн говорит, что «шпоры» готовы давить на «Челси» по-разному, лишь бы вывести соперника из колеи. Но им бы самим научиться собирать очки, не поддаваться давлению со стороны соперников и календаря. Впрочем, у «Тоттенхэма» очень перспективный молодой состав, могут в этот раз не плевать на Лигу Европы, но приобретенный опыт в ЛЧ – пусть и неудачный, поможет правильно распределить силы.

«Шпоры» верят в себя. Не случайно Венгер решил позлить фанатов «Арсенала», попросив их брать пример с соседских поклонников футбола, намекнув на отношение к тренеру. Вот только у болельщиков «Тоттенхэма» нет смысла давить на Почеттино – их тренер ближе всех преследователей «Челси» к вершине. Игра в наличии, звезды есть, оборона – первая по эффективности, пропустили на гол меньше, чем «Челси». Пока все идет отлично.

Против четверки

Молодость не порок, поскольку не обладает качеством плохой привычки и проходит, но пока «шпоры» окончательно не заматерели – могут глупо потерять очки. Например, сегодня им надо обыгрывать «Ливерпуль», если судить по уровню формы, а ничья никого не удивит. К тому же, всего четыре очка между вторым и пятым местами означают, что «Тоттенхэм» даже близко не гарантировал себе место в четверке.

Для каждого в этом списке контраргумент – сила соперников. Но «Тоттенхэм» может подвести атакующая скупость и хроническое транжирство – будучи третьими в АПЛ по ударам в створ, подопечные Почеттино умудрились забить меньше всех в текущем составе топ-4. Тактически «шпоры» интересные многих, но их симпатичность не равна солидности. Что не лишний раз подтвердила Лига чемпионов. Сыроватые ребята, хотя жутко интересные.

Вероятность финиша в топ-4: высокая, по игровому и моральному состоянию «шпоры» едва ли не единственный соперник «Челси», им надо целить на второе место.

«Манчестер Сити» (3 место, 49 пунктов)

За финиш в четверке

Гвардиола так удачно стартовал, что ему многие пророчили чемпионство. И правильно делали. Но потом случилось непредвиденное – игроки «горожан» оказались ограниченными в плане футбольного интеллекта, просто не потянули задания Хосепа. И сам испанец ошибался. Хотя тут дело не в тактике, ведь есть ляпы стража ворот, защиты, дикая работа в опорной зоне при отборе и прессинге, недоработки в атаке.

Но если говорим о козырях, то речь не только о Габриэле Жезусе, который сконцентрирован на футболе, поскольку мама отбирает зарплату и следит, чтобы молодой человек не сошел с ума от длинноногих британских барышень. Бразилец – козырь, но есть много звезд. Например Кевин де Брюйне – парень, образующий систему игры. Агрессивный Отаменди, оживший Яя Туре, который добавил точных передач. «Горожане» - единственный клуб АПЛ, владеющий мячом 60 % игрового времени. Смелые, но неудачливые.

Против четверки

Во-первых, «горожанам» важна Лига чемпионов, никто и не скрывает. Во-вторых, «Манчестер Сити» не может похвастаться эффективностью «Челси» - у них почти такой же показатель по голам, но моментов больше. В-третьих, Гвардиола смешно и откровенно заявил, что не тренер по отборам мяча, а в АПЛ надо уметь драться, ведь гол засчитают и после жесткой борьбы.

Но «Манчестер Сити», если будет бардак в защите и ЛЧ отнимет силы, может неприятно удивить поклонников в конце марта – там «Монако», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Челси» в календаре ровно за три недели. Хосепу уготована сложная судьба в Англии, поскольку незаметно, чтобы у «Манчестер Сити» была чемпионская уверенность. До пятого места три пункта – смешно заявлять, что Гвардиола гарантировал себе путевку в ЛЧ.

Вероятность финиша в топ-4: высокая, но с оговорками – если «горожане» потеряют веру в первое место, а соперники поднажмут, то Хосеп может даже сенсационно вылететь из четвертки, пусть самый популярный прогноз в Англии – МС на втором месте.

«Арсенал» (4 место, 47 пунктов)

За финиш в четверке

Сила «Баварии» - «канониры» могут быстро вылететь из ЛЧ и сосредоточиться на борьбе за первую четверку в АПЛ. Обычно у них получается себя показать на уровне борьбы за путевку в еврокубки. В этом сезоне был сильный и качественный отрезок в прошлом году – тоже аргумент «за». Кроме того, у «Арсенала» давно не было настолько сбалансированного состава. Сразу сильный вратарь, два центральных защитника мирового уровня, хорошие атакующие футболисты.

И даже если Алексис и Озил задумались об уходе, то на прощание хотели бы оставить «Арсеналу» хотя бы билет на раздачу крупных премиальных от УЕФА. Лондонский клуб опытный, ведь в основе полтора новых человека, у них есть забивалы с фантазией, как у Жиру – нет никого результативнее, лишь «Ливерпуль» такой же прыткий. Оборону не назвать надежной, но пропустили на мяч меньше, чем «горожане», вовремя приобрели Мустафи – есть шанс остаться в четверке.

Против четверки

Ветеран «Челси» девяностых Крейг Берли с присущим шотландцам тактом высказался о фанатах «Арсенала» - назвал «бесхребетными», отображением клуба, ментально слабыми людьми. Но разве на правду обижаются? Можно подумать, Озил морально сильный. Или Жиру, или Коклен с Бельерином. Венгер, опять же, не психологическая скала – моральная нестабильность служит аргументом «против».

Возможно, «Арсеналу» даже выгодно покинуть любимую четверку? Ведь если соперники, как в прошлом сезоне, синхронно провалятся, а «канониры» Венгера будут вторыми, например, то француз останется, будет намекать на светлое будущее. А с ним останется понимание, что за чемпионство борьбу не ведут. Кроме того, в пользу провала говорит календарь – в конце сезона «Тоттенхэм», МЮ, в последнем туре «Эвертон» - сложные соперники.

Вероятность финиша в топ-4: средняя, «канониры» опять не знают, чего хотят – конкретной ставки на АПЛ или ЛЧ не было, а погоня за двумя зайцами в их случае обычно значит финиш в четверке. Но в этот раз соперники не ослабли, возможен сюрприз.

«Ливерпуль» (5 место, 46 пунктов)

За финиш в четверке

Плотность борьбы оставляет Клоппу шанс продолжить ужасный для «Ливерпуля» 2017-й год куда веселее. Им достаточно одного поражения всех соперников при параллельной собственной победе, чтобы быть на третьей позиции. Кроме того, у «красных» по 6.2 удара в среднем за игру в створ чужих ворот – лучший показатель лиги. То есть моментов создают много, Коутиньо и Фирмино не спят.

Мане возвращается, вечно проигрывать нельзя. До «Арсенала» один пункт, а в расписании нет еврокубков и есть матчи с «Арсеналом», «Манчестер Сити», «Эвертоном» - принципиальные поединки, против них можно сломать черную полосу надвое. Кроме того, сносный по именам соперников финишный отрезок календаря подсказывает, что для Клоппа сезон не закончен. «Ливерпуль» в плохой форме, но команда приличная, особенно в атаке.

Против четверки

Нынешнее состояние команды. Дошло до того, что мало кто верит после поражения от «Халл Сити» в победу над «Тоттенхэмом». Хотя кто-кто, а Почеттино всегда может проиграть после серии комплиментов. Но и магия Юргена отошла на второй план, рутина съедает атакующие порывы «Ливерпуля». А добивает неумение реализовать моменты – не за горами пятисотый удар по воротам в сезоне, а забивают примерно один из десяти.

Оборона команды не блещет, а упомянутый выше условно «простой» календарь в конце чемпионата еще может означать потерю обидных пунктов. «Ливерпуль» из тех, кто обыграет «Арсенал», а потом через пару недель проиграет «Борнмуту» дома. Качельная и карусельная игра не позволяет увидеть в «красных» обязательного участника Лиги чемпионов в будущем сезоне. Тем более, теряют веру в тренера – а это всегда сказывается на стабильности.

Вероятность финиша в топ-4: средняя, поскольку у «Ливерпуля» одна задача – вернуться в Лигу чемпионов, что сделать можно лишь через АПЛ. Будут брошены все силы.

«Манчестер Юнайтед»

За финиш в четверке

У «Манчестер Юнайтед», раз это команда Моуриньо, на поле часто порядок – по ключевым показателям они нередко вместе с «Ливерпулем» опережают соперников. Но на старте сезона потеряли немало очков, а потом начали побеждать, но попали в странную петлю – как ни стараются, а пока идут всего шестыми. В этом туре могут продвинуться вперед, если «Тоттенхэм» поможет, но полагаться должны не только на соперников.

Команда МЮ, в отличие от многих конкурентов – всех, кроме «Челси», относится к уверенным в себе коллективам. Кэррик заявил, что даже второе место не вызовет бурной радости, поскольку задача – вернуть со временем позиции при Фергюсоне. Златан, Погба, Мхитарян, Де Хеа – игроки высокого уровня, Моуриньо явно смотрится уместнее, чем в худшие времена в «Реале» или «Челси». МЮ должен прибавить, хотя у них еще один метод попадания в топ-4 есть – Лига Европы.

Против четверки

Согласие на компромиссы – «Манчестер Юнайтед» пока не вернул умение играть на победу, 9 ничьих собрали. Сложность календаря в конце – «Арсенал» и «Тоттенхэм» примут Моуриньо в гости в 36-м и 37-м турах. Лига Европы и кубковые матчи – еще одна причина потерять силы и в итоге оказаться чуть ниже основных конкурентов по АПЛ. Вряд ли «Эвертон» готов на прорыв и оттеснение МЮ на седьмую строчку, но даже такой вариант, поскольку на кону много пунктов, надо рассматривать. Моуриньо будет сложно, конкуренты не слабее.

Вероятность финиша в топ-4: низкая, поскольку отвлечение на Лигу Европы – победа даст право на ЛЧ, кубковые матчи и непростой финиш сезона намекают на возможную неудачу. Могут быть ниже четвертого места.

Самая банальная четверка

1. «Челси». 2. «Манчестер Сити». 3. «Тоттенхэм». 4. «Арсенал»

Не исключено, что именно такая четверка всплывет после тридцать восьмого тура на поверхность. А «Титаник» не вернется в английский порт вместе с «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» - двумя богатыми и именитыми клубами. Эта четверка, наверное, будет отражать силу команд – «Челси» докажет превосходство, Гвардиола найдет у своих подопечных совесть и надавит, «шпоры» оправдают выданные авансы, заговорят о задоре и молодости. А Венгер остается самим собой. Займет место, которое ему обычно приписывают – «Арсенал» не чемпион, но играть умеет.

Самая неожиданная, но возможная

1. «Челси». 2. «Ливерпуль». 3. «Манчестер Юнайтед». 4. «Тоттенхэм».

Именно в таком порядке. Каким образом «Арсенал» и «Манчестер Сити» могут вылететь за пределы зоны Лиги чемпионов? Нехитрым. Если у них вдруг будут успехи в еврокубках, но параллельно усугубятся слабости в обороне и накопится усталость в АПЛ. Концентрации может не хватить. И тогда команды, которые лишены пока счастья представлять британский футбол на материке, могут выйти вперед. Не стоит забывать, что «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» по отдельным параметрам выше конкурентов. И только «Тоттенхэм» с ними может тягаться. В этом году даже в феврале тяжело спрогнозировать четверку – тем интереснее ее предугадать.