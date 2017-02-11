Защитники, наигравшие на «Золотой мяч»

Завершающий карьеру Лам логично считает «Золотой мяч» наградой для форвардов. «Соккер.ру» искореняет несправедливость – раздаем приз успешным защитникам нового времени.

Последний раз защитник выиграл «Золотой мяч» давно, за 2006-й год награду заполучил Каннаваро. Предпоследний обладатель приза из тех, кого зовут не Криштиану или Лионель. Кака следом вклинился, то есть после Фабио замечают лишь атакующих футболистов. Лам прав – живем в эпоху раздачи призов строго нападающим, самым видным игрокам. И немецкий капитан уточняет, что в нем говорит не обида, но жажда справедливости.

Раз Филипп официально объявил о завершении карьеры, то логично в его честь составить список тех, кто за последние десять лет мог бы оказаться с «Золотым мячом» специально для игроков обороны. Сразу уточним, что Буффона и других вратарей трогать не будем, ведь голкиперы тоже заметные и обласканные народным вниманием фигуры. Они задвинут бедных оборонцев почти с тем же успехом, что и форварды. Выделяем строго защитников в каждом из годов после того, как Каннаваро выиграл ЧМ-2006.

2007 год. Алессандро Неста («Милан»/Италия)

Нечетный год, нет Евро или ЧМ, зато есть еврокубки. В реальности баллы в голосовании получили лишь два защитника. Дани Алвес из «Севильи» и Фабио Каннаваро из «Реала». Но чтобы вы понимали разницу, важно вспомнить цифры. В 2006-м у итальянца Каннаваро было 173 балла, через год – всего 5. Кака выиграл, набрав 444 пункта, а у Алвеса в активе жалкие 15 пунктов. Но у нас есть защитник, у которого общий аргумент с Кака для победы – успех «Милана» в ЛЧ, реванш за Стамбул против «Ливерпуля». Напарник Сандро Мальдини, конечно, тоже заслужил «Золотой мяч». Но не в тридцать девять лет и не в 2007-м году. А вот Неста и до финала, и в финале выручал, будучи безупречным во многих матчах.

2008 год. Неманья Видич («Манчестер Юнайтед»/Сербия)

В этом году Аршавин был шестым в опросе на «Золотой мяч», Торрес – третьим. Испания впервые за десятилетия что-то выиграла. А Роналду стал обладателям «его прелести» впервые в жизни. Среди защитников нашлось два человека, которым отдали баллы при голосовании - речь о Рамосе и Видиче. Роналду получил 446 баллов, они – по три, что еще раз подтверждает слова Лама о недооценке игроков защиты. Филипп на Евро-2008 упустил Торреса в решающий момент – нельзя его выбрать. В обороне у Испании был Пуйоль, но его время придет. Команда Арагонеса не строилась от обороны. Поэтому отмечаем московский финал МЮ и «Челси» как главный момент для защитников. Ван дер Сар, Видич, Фердинанд и Эвра – оборонцы мечты Фергюсона, которая стала реальностью. И самым диким был Неманья – обладатель нашего «Золотого мяча».

2009 год. Карлес Пуйоль («Барселона»/Испания)

Год, когда «Золотой мяч» впервые выиграл гражданин Аргентины – Сивори ведь взял итальянский паспорт до победы, а у Ди Стефано был испанский документ. Но для нас 473 балла Месси ничто по сравнению с восемью баллами Видича, 4 баллами Майкона и 2 пунктами Терри. Получается, в 2009-м году в защите почти никто и не играл? Играли, например Пуйоль и Пике создали центр обороны, который пропустил 35 голов в Примере. И чемпионат выиграли, опередив «Реал» на девять пунктов. Разница мячей там была +70, Гвардиола собрал все мыслимые трофеи. А в финале ЛЧ с МЮ Пуйоль сыграл справа, ведь Туре вышел в центре. Но Роналду с Руни испанского цербера не смутили. «Барселона» стала явлением в мировом футболе. Ее защитник заслуживает быть отмеченным. У Пуйоля есть все для легендарного статуса - характер, мастерство и желание всегда побеждать.

2010 год. Лусио да Силва («Интер»/Бразилия)

Непростой год, в ФИФА выкупили право на «Золотой мяч». И отдали награду Месси, не учитывая чемпионство Испании в ЮАР или победу «Интера» в ЛЧ. Пуйоль набрал 1.43 % голосов, Майкон – 0.57 %, а Лам и Дани Алвес – по 0.05 %. Меньше, чем Иньеста, Хави или Снейдер – вся тройка хавбеков тогда изумительно работала. И успехи уругвайца Форлана в Африке все заметили, что позволило голосовавшим экспертам опустить Роналду на шестую позицию после прошлогодней первой. Но кто заслужил быть лучшим среди защитников? Пожалуй, надо выбирать из обороны «Интера» Моуриньо. Испанцы ведь подтвердили класс, а миланцы пошли на подвиг, у них защищались все. И хотя Майкон забил важный гол «Барселоне» в ЛЧ, отметим Лусио. В 2002-м бразилец проиграл финал «Реалу» Зидана и Рауля, в 2010-м звезды «Баварии» его не прошли. А ведь за год до этого Луи ван Гал посчитал Лусио «списанным игроком». А мы получили красивую историю как раз для «Золотого мяча».

2011 год. Даниэль Алвес («Барселона»/Бразилия)

В год еще одной победы Месси из защитников отметили лишь игроков «Барселоны». Эрика Абидаля, Дани Алвеса и Жерара Пике. Больше никто не заработал внимание тренеров и капитанов сборных уровня Вануату. В команде года ФИФА были Алвес, Пике, Рамос и Видич. В финале ЛЧ выиграла команда Гвардиолы. А посетители сайта УЕФА нашли место в своем составе лучших еще для Тиаго Силвы и Марсело. Но общий человек для всех мыслимых и немыслимых символических сборных в том году – бразилец Даниэль Алвес. Немного парадоксально отдавать «Золотой мяч» для защитника человеку, у которого в том сезоне 18 голевых передач в ЛЧ и Ла Лиге? Нет, тот Дани рвал и метал. На флангах обороны тоже есть яркие личности, которых привычно прижимают футболисты позиций Месси и Роналду.

2012 год. Филипп Лам («Бавария»/Германия)

В год уверенной победы Испании на Евро баллы в опросе набрали Балотелли и Неймар, Озил и Яя Туре. Защитников всего двое – Серхио Рамос взял 0.22 % голосов, Пике – 0.11 %. В сборной года от УЕФА их теплую компанию дополнили Тиаго Силва, перешедший из «Милана» в ПСЖ, и Филипп Лам – проигравший финал Лиги чемпионов «Челси» в серии пенальти, а полуфинал Евро-2012 - Балотелли и сборной Италии. Как помните, Ди Маттео использовал «автобус» для того, чтобы Терри выиграл все-таки ЛЧ. Но самого Джона в финале не было, тот год не назвать для него идеальным. А у «Баварии» выделялся Лам, играя справа. Тогда как на Евро-2012, где немец забил Греции, Филипп выступал слева. И хотя Рамос в том году работал нагло и смело, все-таки немец заслужил «Золотой мяч» для защитника не меньше, а даже чуть больше. Проигравший финалы, но достойный первого места.

2013 год. Тиаго Силва (ПСЖ/Бразилия)

С каждым новым годом найти защитника с баллами в опросе на «Золотой мяч» все сложнее. В 2013-м году у Тиаго Силвы 0.24 % от общего количества голосов, у Лама – 0.82 %, а других номинальных защитников футбольный мир не отметил. В сборной года от Ассоциации футболистов-профессионалов были Лам, Рамос, Тиаго Силва и Дани Алвес. С помощью сайта УЕФА фанаты футбола со всего мира напомнили нам о Давиде Алабе. Но даже победа «Баварии» над «Боруссией» в финале не позволяет проигнорировать персональную игру Тиаго Силвы, который выступал за ПСЖ на высоком уровне. Хуммельс, Лам – тоже герои того года в защите, но бразилец был важен для клуба и сборной. А его отсутствие могло стать роковым, что поняли через год в полуфинале ЧМ.

2014 год. Серхио Рамос («Реал»/Испания)

Непростой выбор. Лам в сборной мог положиться на Хуммельса и Боатенга, а в «Баварии» играл в полузащите. При этом набрал 2.9 % голосов в опросе на «Золотой мяч» - лучший показатель десятилетия для игроков из обороны. Рамос забивал в полуфинале и финале ЛЧ, но при этом Испания провалилась в Бразилии, а «Атлетико» с Годином стал первым в Ла Лиге. Также, разумеется, Роналду и Месси победили в глазах людей из стран, куда мог приплыть Джек Воробей, будь он реальным человеком. В сборной года от УЕФА компанию Рамосу и Ламу составили Алаба и Годин. Тогда как футболисты-профессионалы выбрали Тиаго Силву и Давида Луиса. Второго, видимо, за полуфинал с Германией. Окончательно вас запутает факт, что Компани и Гарай тоже прилично играли. Лучшего защитника выбрать сложно. Но полагаемся на мнение фанатов по всему миру – им запомнились подвиги Рамоса.

2015 год. Джорджо Кьеллини («Ювентус»/Италия)

Левандовски – четвертый игрок 2015-го года. Суарес – на пятом месте. Маскерано – самый оцененный защитник в списке на «Золотой мяч». Номинальный хавбек – единственный, кто есть в списке из игроков обороны. Как видите, защитников игнорируют уже нагло и открыто. Поэтому в сборной года ФИФА в обороне все подряд и без разбору. Силва, Рамос, Алвес и Марсело, и далеко не все в 2015-м играли сильно. Да, «Барселона» вернулась на вершину в ЛЧ, довольно легко переиграла защиту «Ювентуса». Лам у Гвардиолы снова играл хавбека. О крутости Година не забываем, хотя его игра в 2014-м была еще лучше. Алаба в том году выдал со сборной Австрии хороший отрезок, и у Хосепа в центре играл. Но все-таки отметим Кьеллини. Если бы Джорджо не пропустил финал ЛЧ, могло сложиться иначе, вместе с Бонуччи с Барцальи умел воевать. Пожалуй, в 2015-м именно оборона «Ювентуса», остановившая «Реал» в полуфинале, заслуживает упоминания. А ее представитель – победы.

2016 год. Серхио Рамос («Реал»)

Наш «Золотой мяч» для защитника тоже не может обойтись без потакания мифам и легендам. Поэтому один из самых результативных защитников нового времени Серхио Рамос просто обязан здесь быть первым. Невзирая на победу Португалии на Евро-2016 (Пепе и Рафаэль Геррейру - молодцы), на собственные ошибки – а они у игрока «Реала» были. Или на приличную игру любого другого игрока защиты в мире из касты блестящих. В реальной жизни Пепе заработал 9-10 место в опросе на «Золотой мяч». И португалец стал единственным защитником, которому отдали хотя бы один голос. А в опросе ФИФА только Рамос получил какие-то крохи. Испанец также в сборной года, где Пике, Марсело и Алвес – такое ощущение, что вписали, кого вспомнили. В прошлом году хотелось бы отметить Филипе Луиса – шикарный защитник, весь год хорошо провел, но Рамос с его голами все-таки самый крутой. Ведь влиял на исходы финалов, пусть в обороне мог сыграть и надежнее.

Нужен «Золотой мяч» для защитников?

Как видите, даже если поменять идеологию наград и вместо нападающих выбирать строго защитников – хватает кандидатов. И тоже будет жаркий спор. Но что бесспорно – каждый в этом списке заслужил награду масштаба «Золотого мяча» в конкретном году. И есть люди, которые могли бы претендовать наравне с названными мастерами. Терри, Годин, Бонуччи, Пике в разное время играли здорово, и не только они!

Может, Филипп Лам инициирует создание почетного приза лучшему защитнику мира? Если бы в жюри выбрали ведущих специалистов, вроде проверенных спортивных директоров, легенд обороны, вроде Мальдини, действующих тренеров и журналистов, могли бы создать приз авторитетнее, чем «Золотой мяч». Почти десять лет побеждают два человека, и как бы хорошо ни играли, даже фанаты Роналду и Месси не будут спорить, что важно замечать и защитников, ведь в этой линии – свои легенды.

Лучшего игрока обороны выбирать, пожалуй, даже труднее, чем нападающего. Ведь здесь и голы добавляют вес, если важные, и стабильность на длительной дистанции учитывается, и параметры оценки сложнее. Впрочем, суть этого разговора не сводится к тому, что лишь представленные игроки заслужили, а другие – нет. Сам список показательный. Заметно, какое количество прекрасных футболистов игнорирует отсталая система. И легенда «Баварии» и сборной Германии Лам знает, о чем говорит.