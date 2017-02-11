«Ливерпуль» сбросил «шпор» со скалы

«Красные» дома обычно удачно играют с «Тоттенхэмом» и традицию нарушать не стали. Как именно и почему игроки Клоппа отличились – на «Соккер.ру».

В двадцати пяти последних матчах «Тоттенхэма» на поле «Ливерпуля» лондонцы выиграли лишь два. Теперь уже десять матчей подряд «красные» не позволяют «шпорам» взять победу в разных турнирах. Понятно, что команда Клоппа – неудобный соперник для подопечных Почеттино. Но разве это был секрет? Нет, но молодой коллектив в белых футболках сыграл так, словно это не «Ливерпуль» провалил начало года, а «Тоттенхэм». Впрочем, неудачи Клоппа и полноценное возвращение героя матча – причины, почему настроение встречи задали хозяева поля.

Герой поединка. Садьо Мане («Ливерпуль»)

Папа вернулся – сенегалец показал, насколько важно в современном футболе иметь счастье положиться на толкового финишера. «Ливерпуль» создает много моментов, но пока африканец гостил на родном континенте на КАН, команда Клоппа потеряла умение забивать на ровном месте. А ведь это важно. Не только давить, но и получать предметное преимущество.

Мане играет хитро – внимательный зритель обращает внимание, что даже на угловых этот парень сначала стоит на ближней штанге, а потом постоянно убегает на дальнюю или отрывается от защитников. Бежать Садьо умеет, и как только восстановился – перечеркнул разговоры «Тоттенхэма» о погоне за «Челси». Сенегалец, конечно, подрос и по праву в тройке лучших игроков Африки, хотя ему пока по популярности с Обамеянгом и Марезом тягаться сложно.

Кто лучший игрок Африки?

Удары по воротам. Почему «шпоры» проиграли 7:17?

Уго Льорис привык, что его обстреливают. «Шпоры» не жалуют голкипера, по 9.4 удара за матч, но против «Ливерпуля» за первый тайм было восемь ударов в створ. Это приговор опорной зоне, где Ваньяма весь такой яркий, сильный, а любой вертикальный пас ставит его и Дембеле в тупик. Дайер вроде бы неплохо держался в центре обороны, а потом раз – и грубая ошибка.

В атаку флангами слабо выходили, Кейн не нанес ни одного удара за матч. Ни одного! Центральный форвард, гроза АПЛ, надежда сборной Англии. Именно поэтому Уго Льорис – кандидат на позицию вратаря «Реала», оказался в итоге лучшим в составе гостей. Но лишь потому, что у него было много работы. Француз мог ошибиться лишь раз, но пробил в атакующего игрока без последствий для себя. Но дважды пропустил, остальное уже не важно.

Владение мячом: 51 % - 49 % – капитуляция «шпор»

Гости не сумели отобрать мяч у соперника, который вел в два мяча и не бежал забивать третий – подписали себе приговор. «Тоттенхэм» поэтому и не сыграет на следующей неделе в плей-офф Лиги чемпионов, так как не может поставить знак равенства между сильными сторонами молодых игроков и стабильным набором очков. «Ливерпуль» вот этими процентами разницы подчеркнул, что выиграл не две минуты, а девяносто – очень важные цифры и факт в пользу Клоппа. Не отдали игру, даже понимая, что на контратаках может быть легче.

Качество передач: 71 % - 70 %. Еще одна причина поражения

«Ливерпуль» мог позволить себе такой низкий процент точности пасов, поскольку они неплохо настроились и дрались за каждый потерянный мяч. А вот у «Тоттенхэма» не получился их знаменитый высокий прессинг. Как Клопп избежал столкновения лоб в лоб и одновременно оказался за спиной у церберов «шпор»? Очень просто – доставлял мяч на передовую вертикальными передачами низом. Из точки «А» в точку «Б» с наименьшими потерями темпа. Классика жанра, хотя никакого современного чистого паса. У «Барселоны», например, сегодня было 89 % точных передач с «Алавесом», а лидеры АПЛ собрали по 70 %. И это плавно выводит на следующий пункт.

Разочарование поединка. Второй тайм

Ну вот, снова центральный матч АПЛ не смог порадовать от начала до конца. Невозможно, чтобы команды класса «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» - приличные, но не равные самым сильным и успешным в мире, носились по полю девяносто минут в одном темпе. Но как раз ставка на искусственную интенсивность, не подкрепленную четкой игрой, иногда работала против «шпор» и «красных».

Для первых это заканчивалось постоянными ударами по воротам Льориса до перерыва, а для вторых – неприятными мгновениями до первого мяча, когда «Тоттенхэм» мог перечеркнуть одним тычком все стартовые старания хозяев поля. Не было бы первого мяча – не было бы победы? Возможно, но дубль состоялся, и хотя у «шпор» оставалось время для героического и бессмысленного в случае ничьей камбэка, ничего интересного после перерыва не произошло. «Ливерпуль» защитил заслуженное преимущество.

Почему не проявил себя Алли?

Важно оценить самого талантливого на поле, особенно в игре, когда Деле не мог положиться на волну поддержки других «шпор». Англичанин старался, толкался, перемещался полем, но на выходе получите 57 % точных передач и бестолковые действия с одним ударом по воротам. Пока Алли не второй Зидан, хотя данные замечательные. А глобальным персональным разочарованием по такому матчу должен быть скорее Почеттино – Маурисио бросил своих детей на ринг к злым мужикам. А Деле просто провел средний поединок в день, когда весь «Тоттенхэм» был слаб и проиграл матч еще до перерыва.

Главные тренеры

Клопп - Почеттино – победа Юргена

В этом пункте оценивания вряд ли найдутся смельчаки, которые станут спорить с победой немца. Не потому, что «Ливерпуль» выиграл, а потому, что Клопп выбрал правильную линию поведения. Левый фланг «красных» включался мощнее, чем правый – потому что Уокер сильнее, а справа и без надбавки дожмут. Центрбек Лейва, опять же, позволял себе выскакивать из линии защиты. Почему? Так он полузащитник, опыт имеется, Кейна мог попугать.

Хендерсон играл жестковато, но пас Вейналдума на Мане позволяет простить им многое. Да и Сона с Эриксеном поймали и скушали без соли и перца. Как часто бывает в проигранных «шпорами» матчах, Кейна успешно оторвали от хавбеков. Даже средний по качеству футбол второго тайма был выгоден команде, ведущей в два мяча. Куда ни глянь – «Ливерпуль» играл не хуже. Даже средний поединок Фирмино и Коутиньо компенсировал своими забегами автор дубля.

«Челси» получил подарок, МЮ передали привет?

«Манчестер Юнайтед» не успел нарадоваться победе и выходу на временное пятое место – «Ливерпуль» передал привет своим давним врагам, ведь Моуриньо может хоть двадцать матчей идти без поражений – останется шестым, если конкуренты не допустят серию грубых ошибок. А вот «Челси» может в воскресенье выиграть свой матч тура и оторваться от «Арсенала» и «Тоттенхэма» на двенадцать пунктов. Для людей, верящих в интригу в АПЛ, сегодня еще один скорбный день.

«Ливерпуль», преследуя личные интересы – надо вести борьбу за четверку, попутно убил в молодой команде «Тоттенхэм» веру в себя. Если пропускаешь за две минуты два мяча от кризисного «Ливерпуля», а потом за полтора тайма ничего не меняешь в игре – ты не чемпион. Такими темпами доведут до еще одной распродажи самых ярких исполнителей, вроде Алли или Кейна. А Клопп, полагаясь не на Суареса, а на Мане, может оказаться в зоне Лиги чемпионов. Ужасный отрезок не ставит крест на сезоне для победителя, один матч перечеркивает реальные шансы на преследование «Челси» для проигравшего.