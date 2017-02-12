​Выбирайте лучшего легионера АПЛ в истории!

Издание «FourFourTwo» отобрало сотню звездных футбольных легионеров чемпионата Англии, не забыв Аршавина, и назвало лучшего. «Соккер.ру» интересно ваше мнение!

Кто остался за пределами десятки?

Бывшие игроки сборной России, Андреи Аршавин и Канчельскис в сотне – почетно, особенно с учетом, как много легионеров в АПЛ. Их места в последней десятке не шутка, только у «Челси» на контракте сейчас добрых полсотни легионеров, одни в основе, другие – в арендах. Иностранцев в АПЛ столько, что стать семидесятым в истории непросто.

Хотя споры скорее могут вызывать люди, которых в издании поставили на места с одиннадцатого по двадцатое. Там Ди Канио, ван Перси, Яя Туре, Тевес, Хассельбайнк, ван дер Сар, Давид Силва, Чех, Луис Суарес и ван Нистелрой. Если кого-то из них считаете лучшим легионером в истории АПЛ – укажите в комментариях. Но обязательно ознакомьтесь с первой десяткой – так будет проще назвать собственного победителя.

10. Давид Жинола («Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Астон Вилла», «Эвертон»)

Играл бы Давид сейчас – поставили во вторую волну атаки, ведь тут удар, физическая сила, умение накрутить множество соперников, атака из глубины, борьба за мяч. Жинола еще и классический «мученик от футбола». После его навеса болгары забили Франции, фаворит не поехал на ЧМ-94. Тренер Улье обвинил Жинола в поражении, а болельщики подхватили мантру. Давид уехал в Англию, где нашел любовь фанатов «Ньюкасла» и «Тоттенхэма», забивал мячи и действовал по-настоящему здорово вопреки средним результатам его клубов. Кто-то скажет, что Жинола нельзя ставить выше ван Перси или Чеха, но это рейтинг издания, у вас может быть свое мнение, невзирая на крутость Давида:

9. Петер Шмейхель («Манчестер Юнайтед»)

Датчанин Петер Болеслав попал в Англию в двадцать семь лет, Фергюсон заплатил около 800 тысяч фунтов и позже величал приобретение «покупкой столетия». С учетом, что творил Шмейхель – даже беднягам из «Ротора» забил, подписание великана получилось уникальным, удачливым, умным – в 92-м у МЮ уже был голкипер с «золотом» на чемпионате Европы. Фергюсон выиграл Лигу чемпионов лишь через семь лет, но к тому времени Шмейхель оставался и поднял на головой «ушастого». Под конец карьеры засветился в составе «горожан», но легендой АПЛ от этого быть не перестал. И сын пошел по стопам отца, как знаете, с «Лестером» выиграл АПЛ.

8. Патрик Виейра («Арсенал»)

Будущий любимый игрок Роя Кина прибыл в «Арсенал» из «Милана», где у него получилось еще хуже, чем у Анри в «Ювентусе». Виейра сейчас стал тренером в Нью-Йорке и точно деспот, поскольку во времена игроком мог устроить разнос напарникам, даже проиграв на тренировке. А что Патрик творил на поле в лучшие годы – помнит каждый. Один из самых удачных трансферов в истории «канониров», 3.5 миллиона фунтов за контракт легенды, капитана и многолетней звезды АПЛ. Патрик выигрывал с «Арсеналом» трофеи, со сборной Франции стал чемпионом мира и Европы. Его стиль, когда центральный хавбек находился там, где мяч, повлиял на развитие игры. И если соперники ненавидели работать против Виейра, то для напарников по «Арсеналу» он был находкой. Из той породы, что мог три недели «обмывать» победу Франции на ЧМ, а потом без тренировок выйти в Суперкубке Англии против МЮ и помочь выиграть 3:0!

7. Джанфранко Дзола («Челси»)

Играл за «Челси» с душой до того, как это стало модным, и до того, как приносило полные шкафы медалей и кубков. Но Джанфранко Дзола был и остается безусловной легендой АПЛ, «Челси» и выбор в его пользу не смущает совершенно. Первый гол в АПЛ забил шикарным ударом со штрафного, второй – накрутив защитников в дерби с «Вест Хэмом». Из той команды с Петреску, Ле Со, Лебефом, Хьюзом, Виалли и компанией. Очень сильный итальянский форвард, игрок мирового уровня со скоростью, умом и техникой. Невысокий, ловкий мастер ударов левой и правой стал предвестником времен доминирования «Челси». Проводником в эпоху перемен, один из самых талантливых игроков АПЛ своей эпохи. Фанаты его обожали, а уж когда помог затащить в музей клуба Кубок Англии в 1997-м – записали в легенды.

6. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»)

Серьезно? То, что АПЛ по пиковому уровню нападающих сейчас в таком состоянии, что за последние годы Агуэро – лучший финишер лиги, еще не значит, что Серхио автоматически стал первым легионером в истории чемпионата, или хотя бы шестым. Дзола и Виейра банально дали для развития АПЛ больше, чем игрок «горожан». Шмейхель – великий вратарь, и выиграл с МЮ не меньше, чем Агуэро с «Манчестер Сити». Кроме того, в первой десятке у каждого чемпионский характер, кроме аргентинца. Прямо сейчас присел на скамейку. Единственный человек в десятке, с чьим выбором сложно согласиться. Даже если аргументировать голами - у Анелька и Йорка пока больше мячей в АПЛ, хотя о стабильности того же Николя заявить нельзя. Серхио подходит для второй десятки, но шестое место выдано авансом.

5. Дидье Дрогба («Челси»)

Нападающий, который может ради команды играть по ходу матча в центре защиты, но при этом результативен, полезен, боевит, обязан быть любимчиком фанатов и человеком, которому в «Челси» рады. Ивуариец поздно раскрылся, но его крестный футбольный отец Моуриньо после первой встречи с Дрогба знал – подпишет Дидье в свою команду и получит не только приличного форварда, но и одного из лидеров. Бывал грубоватым, бывал провокационным, но при этом играл здорово. Специализировался не только по «Арсеналу», был важным человеком в раздевалке – устраивал немало розыгрышей, порой жестких, но для футбольных команд привычных. Забил за «Челси» меньше, чем Агуэро за МС, но каким-то чудом проскочил выше в рейтинге. Его называют замечательным игроком многие – от Лэмпарда до Диего Косты.

4. Деннис Бергкамп («Арсенал»)

Великий подчиненный Венгера в годы расцвета француза как тренера не мог занять другое место – только четвертое. Деннис, безусловно, был в тройке лучших игроков мира на старте девяностых, но даже в «Арсенале», играя, когда ему захочется, умудрялся удивлять даже бывалых. Как уверяет сам Бергкамп, тот самый гол «Ньюкаслу» он забил, поскольку посчитал, что поворот – самый эффективный способ обыграть соперника. Уленшпигель с серьезным лицом, парень, которого назвали слабой покупкой после шести невзрачных стартовых матчей. В итоге Деннис играл за «канониров» одиннадцать лет. И был магом – великий игрок касаний, который при этом всегда выбирал между победой команды и своим голом первое. Хотя шедевров создал немало, причем не бил по мячу, а словно его бросал ногой – незабываемо:

3. Эрик Кантона («Манчестер Юнайтед»)

Король, единственный художник в десятке. Тут именно Личность, не только игрок. Таких людей, как Роналду, по десять на сотню среди молодых, холеных и успешных в разных профессиях. А Кантона - особенный. Молодые люди помнят Эрика по удару в грудь болельщику, но для фанатов АПЛ старой школы именно техничный, наглый, как десять Златанов, и напористый французский нападающий – символ турнира, который самому Эрику сейчас определенно не нравится. Он ушел в мир авторского кино, а футбол пошел в сторону коммерции. Но когда трава была зеленее – забивал мячи в АПЛ именно Эрик, которого Фергюсон купил по телефону, словно пиццу заказал. Но при этом в команде Кантона называли «давно потерянным сыном Алекса». Фергюсон ни разу в жизни не повышал голос на француза, а тот благодарил важными голами. Кантона – безусловная легенда.

2. Тьерри Анри («Арсенал»)

Где «Золотые мячи»? Где победа в Лиге чемпионов с «Арсеналом»? Где хотя бы триста голов за «канониров»? Даже в «Реал» не уехал на много лет, только на старости на три сезона в «Барселону» за кубком чемпионов заскочил. Одним словом, не тянет представитель магического «Арсенала» на титул лучшего легионера в истории АПЛ. Интересно, а сам Тьери согласен? Он ведь хитрый парень, и знает, что его 174 гола в 254 матчах это 0.68 гола за матч, тогда как у победителя 0.42 гола за матч, причем Анри играл дольше, стабильно и зрелищно. Кантона был взрывом, Бергкамп – загадочной звездой, гением, но Тьерри ведь жег восемь лет. Но не хватило этого для победы.

1. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»)

Рио Фердинанд, представлявший победителя рейтинга, заявил, что никогда в жизни не встречал более профессионального футболиста – в это легко поверить. Представить, что Роналду на неделю уходит в загул с алкоголем и девушками, пренебрегая тренировками, невозможно. Зато можно оспорить мысль старины Рио, что раз у Роналду полно титулов, то это сразу говорит об отсутствии эгоизма. Другое дело, что в МЮ Фергюсон оставлял португальца в рамках – чем объясняется разница в результативности. Но и в АПЛ Роналду показывал финты, лез бить штрафные, даже когда удар не шел, ставил на свои голы. И с чем спорить нельзя – именно в АПЛ и английском клубе Криштиану выбрал путь физического развития тела и ставки на атлетизм. Приехал тощим, уехал – готовым физически доминировать к Ла Лиге.

Роналду лучший легионер в истории знаменитой лиги? Или ваш вкус любителя английского клуба подсказывает другие фамилии? Кто в вашем личном топ-5 самых сильных иностранцев АПЛ?