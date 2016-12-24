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Балашов: «Трансферный бюджет тульского „Арсенала“ - ноль рублей»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Арсенал Т
Сегодня, 13:39 | Источник: tula-football.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Гендиректор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал, что бюджет на зимние покупки у клуба не предусмотрен.

«Хочу, чтобы это понимали болельщики: трансферный бюджет „Арсенала“ на это межсезонье — ноль рублей. Все эти слухи, что „Арсенал“ завален деньгами и будут сделаны какие-то громкие приобретения, не совсем правильны. Это не значит, что работа не ведётся — она ведётся с ноября, и по количеству новичков — это будет шесть-семь новых футболистов.

Ситуация меняется каждый день, появляются новые фамилии, убираются старые. Идёт серьёзный переговорный процесс, многие люди задействованы в этом. Игроки подбираются на конкретные позиции, все фамилии согласовываются с Кирьяковым. Всё это идёт под ежедневным контролем президента клуба. Я надеюсь, что эти футболисты реально усилят команду. Я думаю, что на первый сбор какое-то количество новичков уже поедет».

Ранее сообщалось, что клуб покинут 12 футболистов.

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