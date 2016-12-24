Балашов: «Трансферный бюджет тульского „Арсенала“ - ноль рублей»

Гендиректор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал, что бюджет на зимние покупки у клуба не предусмотрен.

«Хочу, чтобы это понимали болельщики: трансферный бюджет „Арсенала“ на это межсезонье — ноль рублей. Все эти слухи, что „Арсенал“ завален деньгами и будут сделаны какие-то громкие приобретения, не совсем правильны. Это не значит, что работа не ведётся — она ведётся с ноября, и по количеству новичков — это будет шесть-семь новых футболистов.

Ситуация меняется каждый день, появляются новые фамилии, убираются старые. Идёт серьёзный переговорный процесс, многие люди задействованы в этом. Игроки подбираются на конкретные позиции, все фамилии согласовываются с Кирьяковым. Всё это идёт под ежедневным контролем президента клуба. Я надеюсь, что эти футболисты реально усилят команду. Я думаю, что на первый сбор какое-то количество новичков уже поедет».

Ранее сообщалось, что клуб покинут 12 футболистов.