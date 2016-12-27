Павелко: «Мы предложили Аргентине и Бразилии провести сборы перед ЧМ-2018 на Украине»

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко сообщил, что его организация предложила сборным Аргентины и Бразилии провести сборы перед Чемпионатом мира 2018 года на Украине:

«ФФУ отправит администратора на переговоры с Аргентиной и Бразилией. На 2017 год календарь сверстан, поэтому в нем провести матч невозможно. А перед ЧМ-2018 аргентинцы и бразильцы будут хотеть провести сбор в Европе. ФФУ предложила им провести сбор на Украине.

Хотим сработать на опережение и договориться о проведении товарищеских матчей в 2018-м».

Напомним, полузащитник украинской сборной Александр Зинченко сказал, что главная задача национальной команды – выход на ЧМ-2018.