Как и ожидалось, известный в прошлом футболист Торстен Фрингс возглавил «Дармштадт». Соглашение 40-летнего специалиста рассчитано до лета 2018 года. Работа в «Дармштадте» станет для Фрингса первым самостоятельным тренерским опытом в карьере. Ранее он трудился в штабе Виктора Скрипника в «Вердере».

После 16 туров Бундеслиги «Дармштадт» замыкает турнирную таблицу чемпионата. В его активе лишь 8 пунктов.