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Торстен Фрингс возглавил «Дармштадт»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: тренеры, Дармштадт, Фрингс Торстен
Сегодня, 18:56 | Источник: ФК "Дармштадт" | Редакция: Дмитрий Кристя

Как и ожидалось, известный в прошлом футболист Торстен Фрингс возглавил «Дармштадт». Соглашение 40-летнего специалиста рассчитано до лета 2018 года. Работа в «Дармштадте» станет для Фрингса первым самостоятельным тренерским опытом в карьере. Ранее он трудился в штабе Виктора Скрипника в «Вердере». 

После 16 туров Бундеслиги «Дармштадт» замыкает турнирную таблицу чемпионата. В его активе лишь 8 пунктов.

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