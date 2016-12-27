Торстен Фрингс возглавил «Дармштадт»
Сегодня, 18:56 | Источник: ФК "Дармштадт" | Редакция: Дмитрий Кристя
Как и ожидалось, известный в прошлом футболист Торстен Фрингс возглавил «Дармштадт». Соглашение 40-летнего специалиста рассчитано до лета 2018 года. Работа в «Дармштадте» станет для Фрингса первым самостоятельным тренерским опытом в карьере. Ранее он трудился в штабе Виктора Скрипника в «Вердере».
После 16 туров Бундеслиги «Дармштадт» замыкает турнирную таблицу чемпионата. В его активе лишь 8 пунктов.
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