«Арсенал» хочет купить вратаря «Сандерленда» Пикфорда

Голкипер «Сандерленда» Джордан Пикфорд, вызывавшийся в сборную Англии на матчи с Шотландией и Испанией, заинтересовал лондонский «Арсенал».

Действующий контракт 22-летнего вратаря с «черными котами» рассчитан до июня 2020 года.

По информации источника, «Арсенал» собирается осуществить переход Пикфорда следующим летом, предложив «Сандерленду» порядка 10 миллионов фунтов.

Напомним, ранее сообщалось, что Пикфордом также интересуется «Тоттенхэм».