«Арсенал» хочет купить вратаря «Сандерленда» Пикфорда
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Арсенал, Сандерленд, Тоттенхэм, Пикфорд Джордан
Сегодня, 02:06 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Павел Молочный
Голкипер «Сандерленда» Джордан Пикфорд, вызывавшийся в сборную Англии на матчи с Шотландией и Испанией, заинтересовал лондонский «Арсенал».
Действующий контракт 22-летнего вратаря с «черными котами» рассчитан до июня 2020 года.
По информации источника, «Арсенал» собирается осуществить переход Пикфорда следующим летом, предложив «Сандерленду» порядка 10 миллионов фунтов.
Напомним, ранее сообщалось, что Пикфордом также интересуется «Тоттенхэм».
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