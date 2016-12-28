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Гиггз – основной кандидат на пост наставника «Суонси»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Суонси Сити, Гиггз Райан
Сегодня, 03:15 | Источник: Skysports.com | Редакция: Павел Молочный

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Уэльса Райан Гиггз может стать новым главным тренером «Суонси Сити».

Руководство валлийского клуба считает кандидатуру 43-летнего Гиггза приоритетной и в ближайшие дни собирается провести с ним переговоры.

Напомним, ранее стало известно, что с поста главного тренера «Суонси» был уволен Боб Брэдли.

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