Гиггз – основной кандидат на пост наставника «Суонси»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Уэльса Райан Гиггз может стать новым главным тренером «Суонси Сити».

Руководство валлийского клуба считает кандидатуру 43-летнего Гиггза приоритетной и в ближайшие дни собирается провести с ним переговоры.

Напомним, ранее стало известно, что с поста главного тренера «Суонси» был уволен Боб Брэдли.