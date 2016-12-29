Коулмэн может возглавить «Суонси»

Наставник национальной сборной Уэльса Крис Коулмэн является одним из кандидатов на пост главного тренера валлийского клуба АПЛ «Суонси Сити».

Сборная Уэльса под руководством 46-летнего специалиста смогла дойти до полуфинала Евро-2016, где уступила победителю турнира – команде Португалии (0:2).

Напомним, что после увольнения Боба Брэдли на должность наставника «Суонси» претендуют также Райан Гиггз и Яп Стам.