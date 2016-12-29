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Коулмэн может возглавить «Суонси»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Суонси Сити, Коулмэн Крис
Сегодня, 01:30 | Источник: Guardian.com | Редакция: Павел Молочный

Наставник национальной сборной Уэльса Крис Коулмэн является одним из кандидатов на пост главного тренера валлийского клуба АПЛ «Суонси Сити».

Сборная Уэльса под руководством 46-летнего специалиста смогла дойти до полуфинала Евро-2016, где уступила победителю турнира – команде Португалии (0:2).

Напомним, что после увольнения Боба Брэдли на должность наставника «Суонси» претендуют также Райан Гиггз и Яп Стам.

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