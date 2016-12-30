Ребров плакал после вылета от АЕКа
Сегодня, 16:51 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал о своих чувствах после августовского вылета из квалификации Лиги Европы от кипрского АЕКа.
В беседу журналистов с Ребровым в ходе разговора вмешался 6-летний сын голкипера Платон.
«Я думал, что мы не уйдём со стадиона после матча с АЕКом. Боялся выходить к болельщикам на улицу. Я ведь ещё с Платоном был. Решили посидеть в раздевалке. Было реально не смешно...» — вспоминает Ребров.
«Ты плакал, папа», — отметил Платон.
«Ты давай там… Сейчас все тайны выдашь», — сказал вратарь «Спартака».
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28 декабря 2016
Станислав Горин
Федор Михайлович – футболист года в России по разным версиям. Но есть человек, готовый бросить ему вызов. «Соккер.ру» устраивает бой форвардов сборной.
Или войдите через
Да ну ? А то что вы 15 лет без трофеев тоже непредсказуемость ?) Может пора бы уже сказать что в кабинетах спартака сидит родня Федуна которая не имеет к футболу никакого отношения ?)
В этом году 2 каких-то аццки странных матча было: Спартак-АЕК и Крылья-Спартак. Всю логику сломали болельщикам и экспертам. Непредсказуемость - наш конёк :)))