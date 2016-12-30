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Ребров плакал после вылета от АЕКа

Матч: СпартакСпартак0 : 1АЕКАЕК
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Ребров Артем
Сегодня, 16:51 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал о своих чувствах после августовского вылета из квалификации Лиги Европы от кипрского АЕКа.

В беседу журналистов с Ребровым в ходе разговора вмешался 6-летний сын голкипера Платон.

«Я думал, что мы не уйдём со стадиона после матча с АЕКом. Боялся выходить к болельщикам на улицу. Я ведь ещё с Платоном был. Решили посидеть в раздевалке. Было реально не смешно...» — вспоминает Ребров.

«Ты плакал, папа», — отметил Платон. 

«Ты давай там… Сейчас все тайны выдашь», — сказал вратарь «Спартака».

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