Ребров плакал после вылета от АЕКа

Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал о своих чувствах после августовского вылета из квалификации Лиги Европы от кипрского АЕКа.

В беседу журналистов с Ребровым в ходе разговора вмешался 6-летний сын голкипера Платон.

«Я думал, что мы не уйдём со стадиона после матча с АЕКом. Боялся выходить к болельщикам на улицу. Я ведь ещё с Платоном был. Решили посидеть в раздевалке. Было реально не смешно...» — вспоминает Ребров.

«Ты плакал, папа», — отметил Платон.

«Ты давай там… Сейчас все тайны выдашь», — сказал вратарь «Спартака».