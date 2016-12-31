Помощник Анчелотти может стать наставником «Суонси»

Ассистент главного тренера «Баварии» Карло Анчелотти Пол Клемент может возглавить «Суонси». Валлийский клуб уже начал переговоры с 44-летним английским специалистом.

Ранее «Суонси» уволил с поста главного тренера Боба Брэдли. Также в числе кандидатов на вакантную должность назывались Крис Коулмэн, Райан Гиггз и Яп Стам.