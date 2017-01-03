Анри: «В матчах с обороняющимися командами должен играть Айвоби, а не Озил»

Легендарный нападающий «Арсенала» Тьерри Анри считает, что в матчах против команд, которые играют в закрытый футбол, в стартовом составе «канониров» должен выходить Алекс Айвоби, а не Месут Озил:

«Айвоби полезнее в центре поля для „Арсенала“, чем Озил, когда они играют против обороняющихся команд, как это было в поединке с „Кристал Пэлас“.

Думаю, Венгер это заметил. Надеюсь, в таких играх предпочтение будет отдаваться Айвоби.

Алекс быстрее перемещает мяч, да и сам он быстрее. Он должен играть в полузащите».