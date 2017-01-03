Анри: «В матчах с обороняющимися командами должен играть Айвоби, а не Озил»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Арсенал, Анри Тьерри, Айвоби Алекс, Озил Месут
Сегодня, 13:29 | Источник: Metro.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Легендарный нападающий «Арсенала» Тьерри Анри считает, что в матчах против команд, которые играют в закрытый футбол, в стартовом составе «канониров» должен выходить Алекс Айвоби, а не Месут Озил:
«Айвоби полезнее в центре поля для „Арсенала“, чем Озил, когда они играют против обороняющихся команд, как это было в поединке с „Кристал Пэлас“.
Думаю, Венгер это заметил. Надеюсь, в таких играх предпочтение будет отдаваться Айвоби.
Алекс быстрее перемещает мяч, да и сам он быстрее. Он должен играть в полузащите».
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