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Анри: «В матчах с обороняющимися командами должен играть Айвоби, а не Озил»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Арсенал, Анри Тьерри, Айвоби Алекс, Озил Месут
Сегодня, 13:29 | Источник: Metro.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Легендарный нападающий «Арсенала» Тьерри Анри считает, что в матчах против команд, которые играют в закрытый футбол, в стартовом составе «канониров» должен выходить Алекс Айвоби, а не Месут Озил:

«Айвоби полезнее в центре поля для „Арсенала“, чем Озил, когда они играют против обороняющихся команд, как это было в поединке с „Кристал Пэлас“.

Думаю, Венгер это заметил. Надеюсь, в таких играх предпочтение будет отдаваться Айвоби.

Алекс быстрее перемещает мяч, да и сам он быстрее. Он должен играть в полузащите».

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