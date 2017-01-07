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Брэдли претендует на пост наставника сборной Норвегии

Соккер.Ру // Отбор ЧМ-2018. Европа, Заграница: трансферные слухи, Норвегия, Брэдли Боб
Сегодня, 04:25 | Источник: nettavisen.no | Редакция: Павел Молочный

Федерация футбола Норвегии предложила бывшему главному тренеру «Суонси» Бобу Брэдли возглавить сборную страны.

«Суонси» уволил 58-летнего специалиста с поста главного тренера спустя три месяца его работы в клубе.

Отметим, что Брэдли ранее возглавлял национальные сборные Египта и США. Под руководством американского специалиста, сборная Соединенных Штатов выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ в 2007 году и два раза доходила до финала турнира.

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