Кейруш покидает сборную Ирана
Сегодня, 10:42 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш покинул свой пост. В заявлении говорится, что специалист провел пятичасовое совещание с руководством местной федерации футбола. В итоге было принято обоюдное решение о прекращении сотрудничества из-за разногласий на разных уровнях в федерации.
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