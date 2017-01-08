Кейруш покидает сборную Ирана

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш покинул свой пост. В заявлении говорится, что специалист провел пятичасовое совещание с руководством местной федерации футбола. В итоге было принято обоюдное решение о прекращении сотрудничества из-за разногласий на разных уровнях в федерации.