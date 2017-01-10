МЮ предложит 48 млн фунтов за Маноласа
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Рома, Манолас Константинос
Сегодня, 04:36 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Павел Молочный
Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо серьезно намерен усилить линию обороны своей команды.
Руководство МЮ теперь готово выложить £ 47.6 млн за футболиста «Ромы» Константиноса Маноласа.
Напомним, ранее сообщалось, что трансфер 25-летнего защитника обойдется «манкунианцам» в £ 32.5 млн.
Скорее всего, переход Маноласа состоится летом, так как ранее Моуриньо заявил, что МЮ не собирается подписывать новых защитников в зимнее трансферное окно.
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