МЮ предложит 48 млн фунтов за Маноласа

Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо серьезно намерен усилить линию обороны своей команды.

Руководство МЮ теперь готово выложить £ 47.6 млн за футболиста «Ромы» Константиноса Маноласа.

Напомним, ранее сообщалось, что трансфер 25-летнего защитника обойдется «манкунианцам» в £ 32.5 млн.

Скорее всего, переход Маноласа состоится летом, так как ранее Моуриньо заявил, что МЮ не собирается подписывать новых защитников в зимнее трансферное окно.