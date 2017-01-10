Бадштубер может отправиться в аренду в «Шальке»

Защитник «Баварии» Хольгер Бадштубер может стать игроком «Шальке».

По информации источника, 27-летний немецкий футболист уже договорился с руководством «Шальке» о переходе. Также сообщается, что речь идет об аренде защитника до конца сезона без права выкупа. А так как контракт игрока с «Баварией» истекает летом, то для аренды в «Шальке» Бадштубер должен продлить контракт с мюнхенским клубом.

Напомним, что защитником «Баварии» интересовались также «Манчестер Сити» и «Гамбург».