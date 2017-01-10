Бадштубер может отправиться в аренду в «Шальке»
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Шальке-04, Бавария, Бадштубер Хольгер
Сегодня, 05:50 | Источник: Bild.de | Редакция: Павел Молочный
Защитник «Баварии» Хольгер Бадштубер может стать игроком «Шальке».
По информации источника, 27-летний немецкий футболист уже договорился с руководством «Шальке» о переходе. Также сообщается, что речь идет об аренде защитника до конца сезона без права выкупа. А так как контракт игрока с «Баварией» истекает летом, то для аренды в «Шальке» Бадштубер должен продлить контракт с мюнхенским клубом.
Напомним, что защитником «Баварии» интересовались также «Манчестер Сити» и «Гамбург».
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