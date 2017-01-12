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Шлупп близок к переходу в «Кристал Пэлас»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Лестер Сити, Кристал Пэлас, Шлупп Джеффри
Сегодня, 18:10 | Источник: Telegraph.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Лестер Сити» Джеффри Шлупп, судя по всему, продолжит карьеру в «Кристал Пэлас».

По информации источника, о трансфере может быть объявлено в ближайшие 24 часа.

По слухам, стороны близки к тому, чтобы согласовать переход 24-летнего футболиста за 12 млн фунтов.

Ранее «лисы» отказались продавать Шлуппа в «Вест Бромвич».

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