Шлупп близок к переходу в «Кристал Пэлас»

Защитник «Лестер Сити» Джеффри Шлупп, судя по всему, продолжит карьеру в «Кристал Пэлас».

По информации источника, о трансфере может быть объявлено в ближайшие 24 часа.

По слухам, стороны близки к тому, чтобы согласовать переход 24-летнего футболиста за 12 млн фунтов.

Ранее «лисы» отказались продавать Шлуппа в «Вест Бромвич».