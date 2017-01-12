Сборная России разгромила команду Беларуси в матче Мемориала Гранаткина

В заключительном туре группового этапа Мемориала Гранаткина сборная России U-18 обыграла команду Беларуси со счетом 3:0.

Счет в матче открыл Дмитрий Вебер, отличившись на 11-й минуте поединка. Уже во втором тайме голами отметились Станислав Лацевич (77-я минута) и Никита Мацхарашвили (90-я минута).

В четвертьфинале турнира россияне сыграют с командой Болгарии. Матч состоится 15 января.