Сборная России разгромила команду Беларуси в матче Мемориала Гранаткина
Сегодня, 21:42 | Источник: Granatkin.com | Редакция: Антон Белюсь
В заключительном туре группового этапа Мемориала Гранаткина сборная России U-18 обыграла команду Беларуси со счетом 3:0.
Счет в матче открыл Дмитрий Вебер, отличившись на 11-й минуте поединка. Уже во втором тайме голами отметились Станислав Лацевич (77-я минута) и Никита Мацхарашвили (90-я минута).
В четвертьфинале турнира россияне сыграют с командой Болгарии. Матч состоится 15 января.
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