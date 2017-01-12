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Сборная России разгромила команду Беларуси в матче Мемориала Гранаткина

Соккер.Ру // Россия: события, Россия (до 18)
Сегодня, 21:42 | Источник: Granatkin.com | Редакция: Антон Белюсь

В заключительном туре группового этапа Мемориала Гранаткина сборная России U-18 обыграла команду Беларуси со счетом 3:0.

Счет в матче открыл Дмитрий Вебер, отличившись на 11-й минуте поединка. Уже во втором тайме голами отметились Станислав Лацевич (77-я минута) и Никита Мацхарашвили (90-я минута).

В четвертьфинале турнира россияне сыграют с командой Болгарии. Матч состоится 15 января.

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