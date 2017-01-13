Энрике считает, что спешка в переговорах с Месси по новому контракту ни к чему
Сегодня, 18:38 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал ход переговоров относительно нового контракта между клубом и нападающим Лионелем Месси:
«Месси и „Барселона“ сами диктуют скорость хода переговоров. Обе стороны должны сохранять спокойствие.
Голы Лионеля со штрафных? У каждого игрока есть свой индивидуальный подход в тренировке штрафных ударов. Месси может забить с любой точки».
Другие материалы по теме:
Или войдите через
В то время как их кумир стал худшим исполнителем пенальти в Ла Лиге за все время.
Больше всех пробил и больше всех не забил:))
Легенда:))
В то время как их кумир стал худшим исполнителем пенальти в Ла Лиге за все время.
Больше всех пробил и больше всех не забил:))
Легенда:))
Ты не понял.
Скорей Бартомеу уйдет.
В то время как их кумир стал худшим исполнителем пенальти в Ла Лиге за все время.
Больше всех пробил и больше всех не забил:))
Легенда:))