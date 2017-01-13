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Энрике считает, что спешка в переговорах с Месси по новому контракту ни к чему

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Энрике Луис , Месси Лионель
Сегодня, 18:38 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал ход переговоров относительно нового контракта между клубом и нападающим Лионелем Месси:

«Месси и „Барселона“ сами диктуют скорость хода переговоров. Обе стороны должны сохранять спокойствие.

Голы Лионеля со штрафных? У каждого игрока есть свой индивидуальный подход в тренировке штрафных ударов. Месси может забить с любой точки».

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