Зидан: «Бензема? Невозможно играть без ошибок все 90 минут»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выступил в защиту нападающего команды Карима Бензема, который подвергся критике после выездного матча 18-го тура чемпионата Испании с «Севильей»:

«Бензема не имеет права терять мяч в середине поля? Нвозможно играть без ошибок все 90 минут. Но достойно должны играть все. Ведь речь идет не только о потере мяча. Просто нужно быть сосредоточенным в течение всего матча. До финального свистка арбитра может произойти все, что угодно».

Напомним, «сливочные» вели в счете до 85-й минуты, но затем пропустили два мяча и потерпели поражение (1:2).