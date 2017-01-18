Зидан: «Бензема? Невозможно играть без ошибок все 90 минут»
Сегодня, 07:15 | Источник: Marca.com | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выступил в защиту нападающего команды Карима Бензема, который подвергся критике после выездного матча 18-го тура чемпионата Испании с «Севильей»:
«Бензема не имеет права терять мяч в середине поля? Нвозможно играть без ошибок все 90 минут. Но достойно должны играть все. Ведь речь идет не только о потере мяча. Просто нужно быть сосредоточенным в течение всего матча. До финального свистка арбитра может произойти все, что угодно».
Напомним, «сливочные» вели в счете до 85-й минуты, но затем пропустили два мяча и потерпели поражение (1:2).
Другие материалы по теме:
Вчера
Вадим Багров
Хосеп вряд ли выиграет текущий чемпионат Англии. Но приехал в Манчестер не за этим. «Соккер.ру» объясняет, почему разгром от «ирисок» - на приговор, а освобождение.
16 января 2017
Или войдите через