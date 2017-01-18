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Зидан: «Бензема? Невозможно играть без ошибок все 90 минут»

Матч: СевильяСевилья2 : 1РеалРеал
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: тренеры, Зидан Зинедин , Бензема Карим
Сегодня, 07:15 | Источник: Marca.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выступил в защиту нападающего команды Карима Бензема, который подвергся критике после выездного матча 18-го тура чемпионата Испании с «Севильей»:

«Бензема не имеет права терять мяч в середине поля? Нвозможно играть без ошибок все 90 минут. Но достойно должны играть все. Ведь речь идет не только о потере мяча. Просто нужно быть сосредоточенным в течение всего матча. До финального свистка арбитра может произойти все, что угодно».

Напомним, «сливочные» вели в счете до 85-й минуты, но затем пропустили два мяча и потерпели поражение (1:2).

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