Газзаев: «Западные СМИ хотят выставить Россию исчадием мирового допингового зла»

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев выразив поддержку заявлению президента УЕФА Александера Чеферина, который не видит никаких оснований отбирать у России чемпионат мира 2018 года:

«Для меня очевидно, что чемпионат мира 2018 года пройдет в России, несмотря ни на какие доклады и заявления некоторых спортивных функционеров. Однако антидопинговая истерия, которая не заканчивается в западной прессе, создает негативный фон вокруг предстоящего события.

Заявления президента УЕФА об отсутствии проблем с допингом в России и о неосновательности любых попыток отобрать Мундиаль 2018 года у нашей страны выглядят чуть ли единственным неангажированным комментарием со стороны западных чиновников от спорта за последнее время. Постоянно врать нельзя, это понимают и на Западе. Я надеюсь, что голоса разума, подобные сегодняшнему выступлению Александера Чеферина, будут звучать все чаще и чаще.

Во всех мнимых и сфабрикованных разоблачениях российских спортсменов до сих пор не представлено ни одного конкретного доказательства их вины. Это неудивительно. Главная цель - не доказать вину русских, а сформировать мнение о России, как об исчадии мирового допингового зла».