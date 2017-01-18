Юношеская сборная России вышла в финал Мемориала Гранаткина

В полуфинале Мемориала Гранаткина юношеская сборная России (U18) разобралась со сборной Санкт-Петербурга (4:1) и вышла в финал турнира.

За сборную России забивали Станислав Уткин, Дмитрий Вебер, Максим Глушенков и Дмитрий Цыпченко. В составе сборной Санкт-Петербурга голом отметился Ефрем Вартанян.

В финальном поединке первенства россияне сыграют с юношеской сборной Казахстана, в другом полуфинальном матче обыгравшей сверстников из Греции (2:1).