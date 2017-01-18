Юношеская сборная России вышла в финал Мемориала Гранаткина
Сегодня, 21:09 | Источник: Granatkin.com | Редакция: Антон Белюсь
В полуфинале Мемориала Гранаткина юношеская сборная России (U18) разобралась со сборной Санкт-Петербурга (4:1) и вышла в финал турнира.
За сборную России забивали Станислав Уткин, Дмитрий Вебер, Максим Глушенков и Дмитрий Цыпченко. В составе сборной Санкт-Петербурга голом отметился Ефрем Вартанян.
В финальном поединке первенства россияне сыграют с юношеской сборной Казахстана, в другом полуфинальном матче обыгравшей сверстников из Греции (2:1).
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Сборная России получше смотрелась,если судить по второму тайму.В крайние 15 минут вообще счет мог помнятся и на 3-3 и на 1-7.
Веселый матч.Ребята из Чертаново молодцы.Те же игроки в системе сборной из Зенита тоже.Ростовский парень Вебер отлично.Руденко оставили на финал,жаль не сыграл с Зенитом,еще сыграет.
Как сказал болельщик в конце трансляции-не поймешь за кого зрители болеют.
Матч окончился,а три защитника Зенита повалились.Загоняла их сборная,ну там если не вратарь,то точно 1-7 могло быть.Ну еще,арбитру надо было свистеть без доп.время.Свои играют,они же там ломать начали друг друга,одни от злости,другие отвечали.
А питерцам - победы в матче за 3-е место!