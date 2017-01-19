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Пойет: «„Барселона“ Гвардиолы – сильнейшая команда из тех, что мне доводилось видеть»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Шанхай Шэньхуа, Пойет Густаво , Гвардиола Хосеп
Сегодня, 19:42 | Источник: Sport.es | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Густаво Пойет, в свое время поигравший и потренировавший в Испании, считает «Барселону» эпохи наставника Хосепа Гвардиолы сильнейшей командой, которую уругвайский специалист видел в своей жизни:

«Когда люди говорят о нынешней „Барселоне“, то чаще подразумевают ее тройку нападения. Однако без остальных игроков команды побед бы не было, ведь игровая идея клуба остается прежней. Я говорю об идеях Гвардиолы. Не хочу никого обидеть, но та „Барселона“ Гвардиолы – сильнейшая команда из тех, что мне доводилось видеть.

Однако я не хочу сказать, что нынешняя „Барселона“ стала хуже. У них нет того состава, но она по-прежнему остается сильнейшей командой». 

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