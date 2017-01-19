Пойет: «„Барселона“ Гвардиолы – сильнейшая команда из тех, что мне доводилось видеть»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Шанхай Шэньхуа, Пойет Густаво , Гвардиола Хосеп
Сегодня, 19:42 | Источник: Sport.es | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Густаво Пойет, в свое время поигравший и потренировавший в Испании, считает «Барселону» эпохи наставника Хосепа Гвардиолы сильнейшей командой, которую уругвайский специалист видел в своей жизни:
«Когда люди говорят о нынешней „Барселоне“, то чаще подразумевают ее тройку нападения. Однако без остальных игроков команды побед бы не было, ведь игровая идея клуба остается прежней. Я говорю об идеях Гвардиолы. Не хочу никого обидеть, но та „Барселона“ Гвардиолы – сильнейшая команда из тех, что мне доводилось видеть.
Однако я не хочу сказать, что нынешняя „Барселона“ стала хуже. У них нет того состава, но она по-прежнему остается сильнейшей командой».
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За "чудовище" извиняюсь. Погорячился.
Кстати, с той игры я и болею за "Милан".
P.S. Мне очень жаль, что вот из-за таких как вы "болельщиков", которые никого не уважают и ни с чьим мнением не считаются, ставя себя выше всех, к "Барселоне" негативно настраиваются люди. Если бы не такие как вы, то к "Барсе" и Месси не было бы столько негатива у людей.
ведь еще были сб.Бразилия конца 50х начала 60х,Венгрия да и Испания.
Вас стало полно истерящих и плачущих, вот это и беда, вы перевертыши, которые не умеют радоваться нынешнему, а копаетесь в белье прошлого, вот ваше поколение наркоманов и спайсов, у которых и понятия нет, что есть не только односторонняя часть, а и иная, и потому происходит у вас подмена и укрытий понятий, двойные стандарты, а было б то вещество у таких как ты, вы видели и то что творилось в первом матче, да и во втором тоже, но только ярлык и стереотип-Эвребо)).
Здесь ваши комменты никто не лайкает, кроме вас самих. Здесь никто с вами не общается, кроме вас самих. Здесь вас никто всерьёз не воспринимает, кроме вас самих. Это видно всем, кроме вас самих :)
Я захожу сюда посмеяться от глоров "Барселоны", и я не одинок в этом))))
по ветру прешь
Потому ты и Мальвина, Мальдини тут ни причем, просто так вышло, извини уж)
Принимай там скамовца в свои ряды, поплачьте в жилетку друг другу, вам это явно не помешает).
Не воспринимай интернет-куска всерьез.)
Не скучай, просвещайся, малыш.
Сколько лет плачешь, 9-ый год будет?
Нацепил аватар с известным игроком прошлых лет, хоть знаешь про Милан что-то? Хотя зачем тебе знать, фобик, главнее не болеть за то что ты там якобы нацепил, прикрываясь этим, а просто искать негатив в одностороннем порядке.
Где ты и где футбол, ты явно спец, раз говоришь, что Абидаля по делу удалили, тут и очки тебе не помогут, если в коре нет серого вещества.
Густаво Пойету всего 49. Естественно игру предыдущих клубов-доминантов он не видел. Так что выбор очевиден.
Когда Пеп только представил свое видение тики-таки, то никто не знал как с этим бороться, Барса издевалась просто над всеми подряд. Так сильно в Европе не доминировал никто над другими клубами.