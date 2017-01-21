Балотелли: «Расизм во Франции легализован?»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли пожаловался на расистское поведение фанатов «Бастии» во время матча Лиги 1, который завершился на Корсике вничью – 1:1.

«Это справедливый результат. Мы будем больше трудиться над достижением своих целей. Арбитр работал хорошо. Но у меня есть вопросы к народу. Разве нормально, что фанаты „Бастии“ имитировали звуки обезьяны? И никто никак не реагирует. Расизм легализован во Франции? Или в Бастии? Футбол – удивительный спорт, а фанаты „Бастии“ делают его ужасным».