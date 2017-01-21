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Балотелли: «Расизм во Франции легализован?»

Матч: БастияБастия1 : 1НиццаНицца
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: игроки, Балотелли Марио
Сегодня, 13:46 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли пожаловался на расистское поведение фанатов «Бастии» во время матча Лиги 1, который завершился на Корсике вничью – 1:1.

«Это справедливый результат. Мы будем больше трудиться над достижением своих целей. Арбитр работал хорошо. Но у меня есть вопросы к народу. Разве нормально, что фанаты „Бастии“ имитировали звуки обезьяны? И никто никак не реагирует. Расизм легализован во Франции? Или в Бастии? Футбол – удивительный спорт, а фанаты „Бастии“ делают его ужасным».

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