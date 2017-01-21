Балотелли: «Расизм во Франции легализован?»
Сегодня, 13:46 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли пожаловался на расистское поведение фанатов «Бастии» во время матча Лиги 1, который завершился на Корсике вничью – 1:1.
«Это справедливый результат. Мы будем больше трудиться над достижением своих целей. Арбитр работал хорошо. Но у меня есть вопросы к народу. Разве нормально, что фанаты „Бастии“ имитировали звуки обезьяны? И никто никак не реагирует. Расизм легализован во Франции? Или в Бастии? Футбол – удивительный спорт, а фанаты „Бастии“ делают его ужасным».
Другие материалы по теме:
Вчера
Александр Чистяков
Сегодня годовщина дебюта Паоло Мальдини за «Милан». «Соккер.ру» восхищается великим защитником, который на протяжении четверти века выступал за «россонери».
09:42 Фото 32 года назад Мальдини дебютировал за «Милан» 27
19 января 2017
20:21 Фото Орсолини прошёл медосмотр в «Ювентусе» 8
Александр Чистяков
Кто прибавил больше всего к своей оценочной стоимости? Есть ли в десятке звезды первой величины? «Соккер.ру» рассказывает об игроках, чей прогресс вылился в миллионы.
Или войдите через
Да потому, что ты полжизни вел себя как обыкновенное животное.