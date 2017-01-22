ПСЖ поспорит с «Марселем» за Пайета
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Вест Хэм, ПСЖ, Марсель, Пайет Димитри
Сегодня, 14:21 | Источник: express.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
По информации британских СМИ, ПСЖ намерен побороться за подписание полузащитника «Вест Хэма» Димитри Пайета.
Напомним, что хавбек отказывается играть за «молотобойцев» и настаивает на том, чтобы лондонский клуб продал его.
Игроком интересуется «Марсель», но клубам пока не удалось договориться о сумме трансфера. По слухам, «Вест Хэм» просит за француза 40 млн евро.
В свою очередь, для ПСЖ эта сумма не станет препятствием. Сообщается, что парижане видят в Пайете замену хавбеку Хавьеру Пасторе, который не оправдывает возложенных на него надежд.
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