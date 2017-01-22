ПСЖ поспорит с «Марселем» за Пайета

По информации британских СМИ, ПСЖ намерен побороться за подписание полузащитника «Вест Хэма» Димитри Пайета.

Напомним, что хавбек отказывается играть за «молотобойцев» и настаивает на том, чтобы лондонский клуб продал его.

Игроком интересуется «Марсель», но клубам пока не удалось договориться о сумме трансфера. По слухам, «Вест Хэм» просит за француза 40 млн евро.

В свою очередь, для ПСЖ эта сумма не станет препятствием. Сообщается, что парижане видят в Пайете замену хавбеку Хавьеру Пасторе, который не оправдывает возложенных на него надежд.