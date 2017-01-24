Кораблёв покинул пост генерального директора «Анжи»
Сегодня, 00:18 | Источник: ФК "Анжи" | Редакция: Антон Белюсь
Сергей Кораблев покинул пост генерального директора «Анжи».
Сообщается, что данное решение было продиктовано состоянием здоровья менеджера.
«Руководство ФК „Анжи“ желает Кораблеву крепкого здоровья, успехов и благодарит его за проделанную работу», - говорится в заявлении пресс-службы махачкалинского клуба.
Кораблев занимал данную должность в «Анжи» с июня 2014 года.
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