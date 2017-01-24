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Кораблёв покинул пост генерального директора «Анжи»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Отставки и назначения
Сегодня, 00:18 | Источник: ФК "Анжи" | Редакция: Антон Белюсь

Сергей Кораблев покинул пост генерального директора «Анжи».

Сообщается, что данное решение было продиктовано состоянием здоровья менеджера.

«Руководство ФК „Анжи“ желает Кораблеву крепкого здоровья, успехов и благодарит его за проделанную работу», - говорится в заявлении пресс-службы махачкалинского клуба.

Кораблев занимал данную должность в «Анжи» с июня 2014 года.

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