Кораблёв покинул пост генерального директора «Анжи»

Сергей Кораблев покинул пост генерального директора «Анжи».

Сообщается, что данное решение было продиктовано состоянием здоровья менеджера.

«Руководство ФК „Анжи“ желает Кораблеву крепкого здоровья, успехов и благодарит его за проделанную работу», - говорится в заявлении пресс-службы махачкалинского клуба.

Кораблев занимал данную должность в «Анжи» с июня 2014 года.