Джо Гомес продлил контракт с «Ливерпулем»
Вчера, 23:41 | Источник: ФК "Ливерпуль" | Редакция: Дмитрий Кристя
Молодой центрбек «Ливерпуля» Джо Гомес продлил контракт с клубом. Сообщается, что 19-летний игрок поставил подпись под долгосрочным соглашением, но конкретный срок не указывается.
Гомес перешел в «Ливерпуль» из «Чарльтона» летом 2015 года за 3,5 млн фунтов, однако затем пропустил около 15 месяцев из-за тяжелой травмы.
В этом сезоне на его счету 2 матча в кубковых турнирах.
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