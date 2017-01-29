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Куман: «Английской молодежи нужно давать больше шансов»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Эвертон, Куман Рональд
Сегодня, 10:47 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман выступил за то, чтобы английским молодым дарованиям предоставлялось больше игровой практики.

«Клубы в АПЛ накупили много иностранных футболистов, и я должен признать, что иногда это необходимо. Однако в Англии меня восхитило количество местных молодых талантов. Мне нравится их отношение к футболу, их ценности и дух. Я не видел такого в Нидерландах и других странах, где работал.

В Англии все устроено по-другому. Тренеры очень долго ждут, прежде чем дать шанс молодым дарованиям. Я всегда ратовал за то, что талантливой молодежи нужно давать шанс. Возможно, это потому что я голландец, в нашей стране молодых сразу бросают на амбразуру».

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