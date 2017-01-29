Энрике: «Судьям нужна помощь, нужны технологии»
Сегодня, 17:45 | Источник: As.com | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал ничью с «Бетисом» (1:1) в матче, где судья не засчитал чистый гол каталонской команды.
«В этом матче нам не хватало эффективности, точности. „Бетис“ хорошо играл, ведя в счете, так что мы должны быть довольны очком. В футбол мы играли хорошо, но точности не хватало. Соперник провел игру качественнее. В футболе нужно превосходство доказывать на поле.
Я видел фотографию ситуации с незасчитанным голом. Судьям нужна помощь, нужны технологии, которые принесут всем пользу. В целом же результат считаю положительным, мы же проигрывали, имели шансы, но не использовали их».
Другие материалы по теме:
Или войдите через
или пачка голов с офсайда у Реала
пенальти назначенный за попадание в голову
гол с 5-тиметрового офсайда Малаге?
почему Зидан молчит????
судьи нормально видно отсудили
или пачка голов с офсайда у Реала
пенальти назначенный за попадание в голову
гол с 5-тиметрового офсайда Малаге?
почему Зидан молчит????
судьи нормально видно отсудили
Многие говорят мол судьи раньше ошибались, что сейчас футбол куплен и т.д. Но если подумать, раньше просто не было столько технологий, стольких камер на поле, раньше далеко не каждый матч транслировался вообще. Отсюда и меньшая концентрация судейских ошибок - этих ошибок просто не видели. С развитием технологий, когда камеры на бровке чуть ли не через каждые 5-10 м + паук, увидеть тонкости можно гораздо легче. Это как с заболеваниями в современном мире, казалось бы что раньше люди болели реже, однако эти болезни просто не диагностировались, а сейчас с введением множества разных методов диагностики, болезней диагностируется гораздо больше чем раньше, что и создает картину "раньше болели меньше" - а на самом деле просто концентрация выявленных заболеваний стала выше, вот и все.
Поэтому я согласен с Энрике. С введением таких технологий судейских ошибок станет меньше и гнета на судью станет меньше. Да и команды будут меньше страдать от несправедливого решения судей. А то сейчас что не проигранный или не выигранный матч команды, так сразу судья виноват. Все можно свалить на судью. С введением технологий винить попросту останется только себя. И надеюсь, это приведет к дальнейшему развитию футбола, а не деградации.
За такие слова его Лапорта или Россель уволили бы.
или пачка голов с офсайда у Реала
пенальти назначенный за попадание в голову
гол с 5-тиметрового офсайда Малаге?
почему Зидан молчит????
судьи нормально видно отсудили
они половина очков потеряют
Но этот гол, это просто жесть, мяч на метр залетел в ворота, КАК можно его не заметить? С какой целью на линии находятся 5 арбитры?
А теперь видите ли о технологиях он заговорил...!
Понятно что она вареная по игре. А тут еще и судья такая попалась.