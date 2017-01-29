Энрике: «Судьям нужна помощь, нужны технологии»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал ничью с «Бетисом» (1:1) в матче, где судья не засчитал чистый гол каталонской команды.

«В этом матче нам не хватало эффективности, точности. „Бетис“ хорошо играл, ведя в счете, так что мы должны быть довольны очком. В футбол мы играли хорошо, но точности не хватало. Соперник провел игру качественнее. В футболе нужно превосходство доказывать на поле.

Я видел фотографию ситуации с незасчитанным голом. Судьям нужна помощь, нужны технологии, которые принесут всем пользу. В целом же результат считаю положительным, мы же проигрывали, имели шансы, но не использовали их».