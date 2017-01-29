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Энрике: «Судьям нужна помощь, нужны технологии»

Матч: БетисБетис1 : 1БарселонаБарселона
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Энрике Луис
Сегодня, 17:45 | Источник: As.com | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал ничью с «Бетисом» (1:1) в матче, где судья не засчитал чистый гол каталонской команды.

«В этом матче нам не хватало эффективности, точности. „Бетис“ хорошо играл, ведя в счете, так что мы должны быть довольны очком. В футбол мы играли хорошо, но точности не хватало. Соперник провел игру качественнее. В футболе нужно превосходство доказывать на поле.

Я видел фотографию ситуации с незасчитанным голом. Судьям нужна помощь, нужны технологии, которые принесут всем пользу. В целом же результат считаю положительным, мы же проигрывали, имели шансы, но не использовали их».

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