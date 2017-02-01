«Лос-Анджелес Гэлакси» подписал хавбека «Марселя» Алессандрини
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферы, Лос-Анджелес Гэл, Марсель, Алессандрини Ромэйн
Сегодня, 01:38 | Источник: ФК "Лос-Анджелес Гэлакси" | Фото: Твиттер ФК "Лос-Анджелес Гэлакси" | Редакция: Павел Молочный
Французский полузащитник Ромэйн Алессандрини перебрался из «Марселя» в «Лос-Анджелес Гэлакси». Подробности сделки не сообщаются.
В текущем розыгрыше чемпионата Франции 27-летний хавбек принял участие в 6 матчах за «Марсель» и заработал одну желтую карточку.
OFFICIAL: #LAGalaxy have signed French midfielder Romain Alessandrini: https://t.co/GiP8OwCA6r #WelcomeRomain pic.twitter.com/zdeKtEW6oj
— LA Galaxy (@LAGalaxy) 31 января 2017 г.
Напомним, в зимнее трансферное окно состав клуба из Лос-Анджелеса также пополнили два полузащитника: Жоау Педру и Джермейн Джонс.
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