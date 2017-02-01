«Лос-Анджелес Гэлакси» подписал хавбека «Марселя» Алессандрини

Французский полузащитник Ромэйн Алессандрини перебрался из «Марселя» в «Лос-Анджелес Гэлакси». Подробности сделки не сообщаются.

В текущем розыгрыше чемпионата Франции 27-летний хавбек принял участие в 6 матчах за «Марсель» и заработал одну желтую карточку.

Напомним, в зимнее трансферное окно состав клуба из Лос-Анджелеса также пополнили два полузащитника: Жоау Педру и Джермейн Джонс.