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Forbes: «Роналду - самый высокооплачиваемый спортсмен в мире, Месси - второй»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Финансы, Реал, Барселона, Роналду Криштиану, Месси Лионель
Сегодня, 09:19 | Источник: forbes.com | Редакция: Антон Белюсь

Авторитетный экономический журнал Forbes обнародовал список 100 самых высокооплачиваемых спортсменов в мире.

При составлении рейтинга учитывались не только зарплаты спортсменов, но и их доходы от рекламы и спонсорских соглашений.

На первом месте в списке оказался португальский нападающий «Реала» Криштиану Роналду. Его доходы в общей сложности составили 88 млн долларов.

Вторая позиция в рейтинге - у аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с суммарным доходом в 81.4 млн долларов.

Первую тройку замкнул игрок клуба Национальной Баскетбольной Ассоциации «Кливленд Кавальерс» ЛеБрон Джеймс – 77.2 млн долларов.

С полной версией рейтинга можете ознакомиться здесь.

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