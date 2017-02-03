Forbes: «Роналду - самый высокооплачиваемый спортсмен в мире, Месси - второй»
Сегодня, 09:19 | Источник: forbes.com | Редакция: Антон Белюсь
Авторитетный экономический журнал Forbes обнародовал список 100 самых высокооплачиваемых спортсменов в мире.
При составлении рейтинга учитывались не только зарплаты спортсменов, но и их доходы от рекламы и спонсорских соглашений.
На первом месте в списке оказался португальский нападающий «Реала» Криштиану Роналду. Его доходы в общей сложности составили 88 млн долларов.
Вторая позиция в рейтинге - у аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с суммарным доходом в 81.4 млн долларов.
Первую тройку замкнул игрок клуба Национальной Баскетбольной Ассоциации «Кливленд Кавальерс» ЛеБрон Джеймс – 77.2 млн долларов.
С полной версией рейтинга можете ознакомиться здесь.
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Александр Чистяков
Самое интересное в китайском футболе – это деньги. Трансфер Оскара подталкивает «Соккер.ру» к исследованиям, а чтобы было понятнее, проводим параллели с РФПЛ.
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КРАСАВА РОН!!!
ЩАС У КОГО ТО НАЧНЕТ ДЫМИТЬ!!!
А КОГО ЖЕ ИНТЕРЕСНО????
КРАСАВА РОН!!!
ЩАС У КОГО ТО НАЧНЕТ ДЫМИТЬ!!!
А КОГО ЖЕ ИНТЕРЕСНО????
Хотя несомненно это громаднейшие деньги на семью..
Хотя несомненно это громаднейшие деньги на семью..
Футболист который забивает много голов на протяжении всей карьеры не может быть просто результатом работы своего агента, если только по началу.
P.S.
Заметил что коты на соккере слегка неадекватны.
Рон во всем гнома обошел!
Сейчас барсуки вылезут с горящими пердаками)
Хотя несомненно это громаднейшие деньги на семью..
КРАСАВА РОН!!!
ЩАС У КОГО ТО НАЧНЕТ ДЫМИТЬ!!!
А КОГО ЖЕ ИНТЕРЕСНО????