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Два лидера молодежки «Рубина» покинули клуб из-за конфликта с руководством

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события, Рубин, Миронов Андрей, Кузнецов Александр
Сегодня, 11:28 | Источник: sportbo.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Капитан молодежки «Рубина» Андрей Миронов и один из лидеров команды Александр Кузнецов покинули клуб. По информации источника, в клубе предложили футболистам увеличить зарплату с 25 до 50 тысяч рублей в месяц, игроки же попросили 150 тысяч и получили отказ, а затем дождались сроков истечения старых контрактов, которые закончились в январе.

В итоге конфликт сторон свелся к тому, что игроков обвиняют в излишних финансовых запросах, а клуб – в том, что там не способны предоставить своим воспитанникам возможность для роста.

«Про какие-то завышенные финансовые требования речи и быть не может. Зачем нас выставлять плохими, но при этом прикрываться одуванчиками? Условия, которые предложили мы, раз в 10-15 меньше, чем у самого низкооплачиваемого игрока основной команды. Не хочется конфликтовать, потому что это родной для меня клуб. Я хочу, чтобы болельщики знали правду о нас – мы уходим вовсе не из-за денег.

Ознакомившись с условиями, мы посчитали немного неправильным решение подписать договор. И дело тут вовсе не в деньгах. Мы не захотели продлевать контракты только потому, что в „Рубине“ дальше не видели никакого развития. „Рубина-2“ больше нет, а „Нефтехимик“ по каким-то причинам не был в нас заинтересован – это уже взрослый футбол и уровень выше, чем в дубле, возможность расти. Поэтому мы посчитали, что нет смысла оставаться в „Рубине“. Тухнуть в молодёжной команде в 20 лет никому не хочется», — сказал Миронов.

Отметим, что оба игрока привлекались на летний сбор с основной командой казанского клуба.

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