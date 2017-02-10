Комитет РФС по этике рассмотрит «дело Слуцкого» 15 февраля
Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев рассказал, что организация рассмотрит дело бывшего главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого 15 февраля.
«Первое заседание комитета по этике пройдет уже в ближайшую среду (15 февраля). На нем будем рассматривать дело Слуцкого. По Михаилу Гершковичу никакие документы к нам не поступали».
Напомним, в июне прошлого года Слуцкий в эфире «Матч ТВ» заявил, что в случае, если человек является российским судьей, то его можно бить. После этого арбитры выступили с заявлением, в котором потребовали от Слуцкого принести извинения.
Сам Слуцкий после той ситуации заявил, что ему сложно всерьез говорить на темы, которые произносятся в шутливой форме, подчеркнув при этом, что «ситуация не стоит выеденного яйца».
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Это как спартачи, чуть что так сразу дизлайки и караулы.
Не мужики одним словом.