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Комитет РФС по этике рассмотрит «дело Слуцкого» 15 февраля

Соккер.Ру // Организация: РФС, Слуцкий Леонид
Сегодня, 11:26 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев рассказал, что организация рассмотрит дело бывшего главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого 15 февраля.

«Первое заседание комитета по этике пройдет уже в ближайшую среду (15 февраля). На нем будем рассматривать дело Слуцкого. По Михаилу Гершковичу никакие документы к нам не поступали».

Напомним, в июне прошлого года Слуцкий в эфире «Матч ТВ» заявил, что в случае, если человек является российским судьей, то его можно бить. После этого арбитры выступили с заявлением, в котором потребовали от Слуцкого принести извинения.

Сам Слуцкий после той ситуации заявил, что ему сложно всерьез говорить на темы, которые произносятся в шутливой форме, подчеркнув при этом, что «ситуация не стоит выеденного яйца».

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