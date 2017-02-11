«Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов предложить 25 млн евро за Банегу
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Интер, Тяньцзинь Ц, Банега Эвер
Сегодня, 07:21 | Источник: Itasportpress.it | Редакция: Павел Молочный
«Тяньцзинь Цюаньцзянь» заинтересован в приобретении полузащитника миланского «Интера» Эвера Банеги. Согласно источнику, китайский клуб готов заплатить за 28-летнего хавбека € 25 млн.
Ранее агент футболиста Марсело Симонян подтвердил появившуюся ранее информацию об интересе к его клиенту со стороны китайских клубов и опроверг интерес «Ювентуса» к аргентинцу.
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