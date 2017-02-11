«Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов предложить 25 млн евро за Банегу

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» заинтересован в приобретении полузащитника миланского «Интера» Эвера Банеги. Согласно источнику, китайский клуб готов заплатить за 28-летнего хавбека € 25 млн.

Ранее агент футболиста Марсело Симонян подтвердил появившуюся ранее информацию об интересе к его клиенту со стороны китайских клубов и опроверг интерес «Ювентуса» к аргентинцу.