«Фиорентина» разгромила «Удинезе»
В поединке 24-го тура Серии А «Фиорентина» на своем поле обыграла «Удинезе».
Флоренция, стадион «Артемио Франки»
«Фиорентина» – «Удинезе» – 3:0 (1:0)
Голы: Валеро 41, Бабакар 62, Бернардески 80 (пен).
«Фиорентина»: Тэтэрушану, Гонсало, Бадель, Весино (Сапонара 74), Бернардески (Тельо 84), Астори, Валеро, Кьеза, Бабакар (Калинич 67), Милич, Томович.
Главный тренер: Паулу Соуза.
«Удинезе»: Карнезис, Видмер, Данило, Фелипе, Самир, Холлфредссон, Фофана, Янкто (Агьеманг-Баду 46), де Пауль (Перица 54), Сапата, Теро (Ридер 67).
Главный тренер: Луиджи Дельнери.
Предупреждения: Бернардески 30, Холлфредссон 38, Фофана 79, Милич 83
Судья: Маурицио Мариани.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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