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«Фиорентина» разгромила «Удинезе»

Матч: ФиорентинаФиорентина3 : 0УдинезеУдинезе
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 00:44 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В поединке 24-го тура Серии А «Фиорентина» на своем поле обыграла «Удинезе».

Флоренция, стадион «Артемио Франки»

«Фиорентина» – «Удинезе» – 3:0 (1:0)
Голы: Валеро 41, Бабакар 62, Бернардески 80 (пен).

«Фиорентина»: Тэтэрушану, Гонсало, Бадель, Весино (Сапонара 74), Бернардески (Тельо 84), Астори, Валеро, Кьеза, Бабакар (Калинич 67), Милич, Томович.
Главный тренер: Паулу Соуза.

«Удинезе»: Карнезис, Видмер, Данило, Фелипе, Самир, Холлфредссон, Фофана, Янкто (Агьеманг-Баду 46), де Пауль (Перица 54), Сапата, Теро (Ридер 67).
Главный тренер: Луиджи Дельнери.

Предупреждения: Бернардески 30, Холлфредссон 38, Фофана 79, Милич 83

Судья: Маурицио Мариани.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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