|Ним
|0:4
|Пари Сен-Жермен
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0 : 4
завершен
вчера, 22:00
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Стадион Стад де Костье
|32’
|0:1
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Мбаппе Килиан
ассистент Рафинья
|77’
|0:2
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Флоренци Алессандро
ассистент Сарабия Пабло
|83’
|0:3
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Мбаппе Килиан
ассистент Сарабия Пабло
|88’
|0:4
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Сарабия Пабло
ассистент Дагба Колин
|Ду Люка
|6’
|Ландре Лоик
|12’
|18’
|Рафинья
|20’
|Гейе Идрисса
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|11’
|Эррера Андер
|Паредес Леандро
|Мартинес Пабло
|Кубас Адриан
|54’
|58’
|Дагба Колин
|Рафинья
|Ариби Карим
|Ру Нолан
|67’
|Коне Мусса
|Рипар Рено
|84’
|84’
|Хесе
|Мбаппе Килиан
|84’
|Руис-Атиль Кайс
|Флоренци Алессандро
|Мажуга Марко
|Элиассон Никлас
|85’
|Ахлинви Маттео
|Фомба Ламин
|85’
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|5
|Удары по воротам
|30
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|2
|Удары в створ
|11
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|10
|Фолы
|12
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|1
|Угловые
|9
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|1
|Офсайды
|0
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|24%
|Владение мячом
|76%
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|7
|Cэйвы
|2
|
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|1
|Предупреждения
|2
|
|
|1
|Удаления
|0
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А Сарабия походу игрок матча! Гол+2паса
А Сарабия походу игрок матча! Гол+2паса