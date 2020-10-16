В 1 Навас Кейлор Выносы: 1 Спасений: 2 Пасы: 9 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 90

З 25 Баккер Митчел Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 5 Точные навесы: 4 Перехваты: 3 Пасы: 59 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

З 22 Диалло Абду Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 94 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 90

З 3 Кимпембе Преснель Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 92 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 90

З 24 Флоренци Алессандро Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 3 Пасы: 62 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 84

П 27 Гейе Идрисса Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 107 Точность пасов: 98 Минут сыграно: 90

П 8 Паредес Леандро Фолов заработано: 2 Пасы: 9 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 11

П 12 Рафинья Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 58

Н 19 Сарабия Пабло Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 90

Н 18 Кин Моизе Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 90

Н 7 Мбаппе Килиан Ударов всего: 7 Ударов в створ: 5 Голов забито: 2 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 84

Запасные игроки

В 16 Рико Серхио

З 31 Дагба Колин Голевые передачи: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 32

З 32 Пембеле Тимоти

П 33 Капо Максен

П 36 Руис-Атиль Кайс Отборы: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 6

П 34 Симонс Хави

П 37 Фадига Бандиугу

П 21 Эррера Андер Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Пасы: 84 Точность пасов: 78 Минут сыграно: 79