Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниФранция. Лига 1 2025/2026

Дембеле и Хакими пропустят несколько недель из-за травм

05 ноября 2025, 19:54

Футболисты французского ПСЖ Усман Дембеле и Ашраф Хакими пропустят несколько недель из-за повреждений, полученных в матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов против германской «Баварии» (1:2). Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Уточняется, что Хакими повредил лодыжку, а Дембеле получил травму икроножной мышцы.

Дембеле 28 лет, он является обладателем «Золотого мяча» (2025). Футболист выступает за ПСЖ с 2023 года. Игрок по два раза выигрывал с клубом чемпионат и Кубок Франции (2024, 2025), в 2025 году вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В текущем сезоне на счету Дембеле 9 игр, 3 гола и 2 результативные передачи в разных турнирах.

Хакими 27 лет, он выступает за ПСЖ с 2021 года. Вместе с командой футболист четыре раза выиграл чемпионат Франции, трижды — суперкубок страны, дважды — Кубок Франции, а также смог победить в Лиге чемпионов. В текущем сезоне у игрока за клуб 14 матчей, 2 гола и 3 результативные передачи в разных турнирах.

Подписывайся в ВК
Все новости
Спортивного директора «Эспаньола» госпитализировали с сердечным приступом
05 ноября 2025
Погба получил травму на тренировке «Монако»
31 октября 2025
«Ливерпуль» потерял Фримпонга на шесть недель
30 октября 2025
Карвахаль пропустит два месяца из-за травмы
27 октября 2025
Де Брюйне выбыл из-за травмы на несколько месяцев
27 октября 2025
Де Брюйне получил травму, исполняя пенальти в игре против «Интера»
25 октября 2025
Сортировать
Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener ответ Lexand (раскрыть)
06 ноября 2025 в 12:15
Ну судя по фоткам любезно предоставленным пользователем с ником A.S.A трудно не согласиться, это даже выглядит больно.
Lexand
Lexand ответ Bad Listener (раскрыть)
06 ноября 2025 в 11:42
Орал от боли. Повреждение лодыжки это очень больно. Сама не так давно убедилась, не орала, потому что отключалась ненадолго
Nenash
Nenash ответ A.S.A (раскрыть)
05 ноября 2025 в 22:51
Вроде?.. 🤔
Romeo 777
Romeo 777 ответ A.S.A (раскрыть)
05 ноября 2025 в 22:46
Нет нет, это не нога Хакими, это старое фото, по моему Невеша. Тем более Хакими же травмировал левую ногу
A.S.A
A.S.A ответ Nenash (раскрыть)
05 ноября 2025 в 22:37
Взял с тг канала ПСЖ, вроде как Хакими
Nenash
Nenash ответ A.S.A (раскрыть)
05 ноября 2025 в 21:51
Четвёртое фото - чья нога?.. 🤔
A.S.A
A.S.A
05 ноября 2025 в 21:16
Вообще, Диас конечно же тот еще 7, мало того, что оставил команду в меньшинстве, так еще и Хакими чуть без ноги не оставил....вообще, за такие подкаты нужно удалять не на один матч, а на дольше, что бы другие думали, прежде чем так нарушать!
А вообще, парижане потеряли трех важных игроков основы как минимум на несколько недель....Усман Дембеле получил травму левой икры и пропустит несколько недель, Нуну Мендеш получил растяжение связок левого колена и останется под медицинским наблюдением в течение следующих нескольких недель, ну и Ашраф Хакими получил серьёзное растяжение связок лодыжки и пропустит около 6-8 недель.
Брулин
Брулин
05 ноября 2025 в 21:04
Можно сказать пронесло, восстановится, наберёт форму и к главной части сезона снова будет радовать игрой.
shur
shur ответ Bad Listener (раскрыть)
05 ноября 2025 в 20:50
...Наложили,на лодышку...
Все пятьсот эскимо!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
05 ноября 2025 в 20:47
Бавария потеряла Мусиаля на долго...
травму нанес игрок ПСЖ.
Bad Listener
Bad Listener ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
05 ноября 2025 в 20:40
Орал так потому что день рождения, ожидания были розовые, а реальность оказалась... коричневой
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
05 ноября 2025 в 20:28
Смотря матч был уверен, что там передняя крестообразная порвалась. Однако обошлось.
Чего тогда плакал так.
shur
shur
05 ноября 2025 в 20:17
"...Уточняется, что Хакими повредил лодыжку...." Повредил?! Это когда самострел, а тут Диас на всю катушку оттопырился!!!
sihafazatron
sihafazatron
05 ноября 2025 в 20:17
Если несколько недель, то это совсем не страшно
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 