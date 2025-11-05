Дембеле и Хакими пропустят несколько недель из-за травм

Футболисты французского ПСЖ Усман Дембеле и Ашраф Хакими пропустят несколько недель из-за повреждений, полученных в матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов против германской «Баварии» (1:2). Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Уточняется, что Хакими повредил лодыжку, а Дембеле получил травму икроножной мышцы.
Дембеле 28 лет, он является обладателем «Золотого мяча» (2025). Футболист выступает за ПСЖ с 2023 года. Игрок по два раза выигрывал с клубом чемпионат и Кубок Франции (2024, 2025), в 2025 году вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В текущем сезоне на счету Дембеле 9 игр, 3 гола и 2 результативные передачи в разных турнирах.
Хакими 27 лет, он выступает за ПСЖ с 2021 года. Вместе с командой футболист четыре раза выиграл чемпионат Франции, трижды — суперкубок страны, дважды — Кубок Франции, а также смог победить в Лиге чемпионов. В текущем сезоне у игрока за клуб 14 матчей, 2 гола и 3 результативные передачи в разных турнирах.
https://youtu.be/nxrewCZi5BQ?si=qwNNmcF5uCHOTLNg
А вообще, парижане потеряли трех важных игроков основы как минимум на несколько недель....Усман Дембеле получил травму левой икры и пропустит несколько недель, Нуну Мендеш получил растяжение связок левого колена и останется под медицинским наблюдением в течение следующих нескольких недель, ну и Ашраф Хакими получил серьёзное растяжение связок лодыжки и пропустит около 6-8 недель.
А вообще, парижане потеряли трех важных игроков основы как минимум на несколько недель....Усман Дембеле получил травму левой икры и пропустит несколько недель, Нуну Мендеш получил растяжение связок левого колена и останется под медицинским наблюдением в течение следующих нескольких недель, ну и Ашраф Хакими получил серьёзное растяжение связок лодыжки и пропустит около 6-8 недель.
Все пятьсот эскимо!!!
Все пятьсот эскимо!!!
травму нанес игрок ПСЖ.
травму нанес игрок ПСЖ.
Чего тогда плакал так.
Чего тогда плакал так.