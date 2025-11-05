Дембеле и Хакими пропустят несколько недель из-за травм

1762361689

05 ноября 2025, 19:54

Футболисты французского ПСЖ и пропустят несколько недель из-за повреждений, полученных в матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов против германской «Баварии» (1:2). Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Уточняется, что Хакими повредил лодыжку, а Дембеле получил травму икроножной мышцы.

Дембеле 28 лет, он является обладателем «Золотого мяча» (2025). Футболист выступает за ПСЖ с 2023 года. Игрок по два раза выигрывал с клубом чемпионат и Кубок Франции (2024, 2025), в 2025 году вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА . В текущем сезоне на счету Дембеле 9 игр, 3 гола и 2 результативные передачи в разных турнирах.